Futbol camiasından 23 Nisan mesajları

100. yılını kutlanan 23 Nisan için futbol camiası mesajlarını yayınladı.

Futbol camiası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını yayınladıkları mesajlarla kutladı.

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"Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümündeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize kutlu olsun."

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin en muhkem sığınağı olarak bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır. Gazi Meclisimizin kuruluşu, memleketimizin başında gezen kara bulutları dağıtan bir göz aydınlığı ve cumhuriyetimizin ilanına giden yolda en büyük gücümüz, ilham kaynağımız olmuştur. Bir memleketin kaderini değiştiren bu tarihi dönüm noktasının, o memleketin istikbali olan çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, Türk Milleti'nin evlatlarına verdiği değerin en kıymetli referansıdır. Bir süredir hayatı sığdırdığımız evlerimize bugün bayram coşkusunu, çocuklarımızın sevincini, heyecanını sığdırıyoruz. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyorum. Büyük Beşiktaş Ailesi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Nice bayramlara ve nice yüz yıllara sevgi, sağlık, barış ve dostlukla..."

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"Ulusumuzun, Ata'mızın önderliğinde kurduğu, milli egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı 100. yılını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor, bizlere armağan ettiği her şey için sonsuz minnetlerimizi sunuyor, nice 23 Nisanlara diyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin coşku ve gururunu yaşarken çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kulübü Başkanı Murat Cavcav:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutluyoruz. Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır. Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı:

"Güzel yarınlar göreceğiz. Sağlıktan, spora; sanayiden, tarıma her sektörde her başarının temeli 23 Nisan 1920'dir. Büyük Önder Atatürk, Yüz puan sembolü yaşına basan emanetin bizde. İnandığın genç nesil; daha çok çalışacak, üretecek ve Türkiye'ni daha iyi yerlere getirecek. Saygı ve minnetle.

Kulübü Başkanı Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Evlatlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşayacak. Balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı okuyup, ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırarak gururla 100'üncü yıl coşkusunu tüm Türkiye hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'u emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin irade ve gücünün en büyük dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir övünç ve gurur kaynağı olan kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih, bizlere nasıl ışık tuttuysa, geleceğimiz siz çocuklarımıza da ışık olacaktır. Çocuklar, sizler kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizden aldığınız güçle, yarınlarımızı şekillendirecek en büyük umut ve güven kaynağımızsınız. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için önünüze çıkan zorlukları aşarak, yılmadan, durmadan, azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."