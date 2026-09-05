2. haftanın dev maçında Bayern Münih, Şubat 2025'ten bu yana ilk kez bir Bundesliga maçında gol atamadı. Bu da Belçikalının saygısını kazandı.

"Schalke'yi tebrik ediyorum, çocuklar savaştı. Bizim de anlarımız oldu, çok büyük fırsatlar yakaladık, iki üç kez kaleciyle karşı karşıya kaldık. Ve böyle kompakt, agresif, bunu iyi yapan bir takıma karşı oynuyorsanız, o anlarda gollerinizi atmanız gerekir. Pozisyonlara bakınca, bu maçı kazanabilirdik" diyen Kompany, Sky'a verdiği röportajda konuştu. Bayern teknik direktörü aynı zamanda Schalke'nin ortaya koyduğu özverili performansla beraberliği hak ettiğini de kabul etti: "Futbol biraz da böyle, bazen diğer taraf bunu hak eder. O zaman da durum budur. Bir dahaki sefere golleri atmaya bakmak gerekiyor."

"Üzerimizde sürekli baskı vardı": Kompany, Schalke'nin savunma performansını övdü

Kompany ise kaçan fırsatları maçın gidişatının tek ölçüsü olarak görmek istemedi. Bunun yerine bir kez daha Maviler'in performansını öne çıkardı ve şöyle dedi: "Her maçın kendi hikayesi vardır. Bu hikaye ne yazık ki bizim için gol atamamamızdı. Ancak bu, Schalke'nin yaptıklarını değersiz kılmaz. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız anlarda bile üzerimizde sürekli baskı vardı. Çocuklar sürekli geri dönmeye ve alanları kapatmaya çalıştı."

Bayern'de Jonathan Tah da Schalke'nin savunma performansını övdü. "Üç dört çok net fırsatımız vardı, ama onları değerlendiremedik ve rakip sonunda 11 kişiyle savunma yaptı. Stoperler zaman zaman ceza sahasının içindeydi."

Bayern, mücadeleci yeni yükselen rakibi karşısında çok zorlandı. Luis Diaz maçın en net iki fırsatını değerlendiremezken, diğer tarafta kaleci Loris Karius harika bir performans sergiledi ve doğal olarak maçın oyuncusu seçildi.

Schalke için bu, yeni sezonun ilk puanı oldu. Bayern Münih, VfB Stuttgart karşısında aldığı 5-1'lik açılış galibiyetinin ardından dört puana ulaştı. Rekor şampiyon, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde FK Bodö/Glimt ile karşılaşacak.