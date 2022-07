'Futbol bir kandırmaca' - Premier Lig'in ilk İspanyol genç yeteneği oyuna olan sevgisini nasıl kaybetti?

Jacinto Ela 14'ünde yaşıtları arasında dünyanın en iyilerinden biriydi. 19'unda Premier Lig'e transfer oldu. 26 yaşında ise futbola veda etti.

Bir dönem Southampton forması giyen forveti bugünlerde pek az kişi hatırlıyor. YouTube'da ismini arattığınızda çıkan birkaç videoda ise ne gollerine rastlamak mümkün, ne de başarılarına.

Halbuki çeyrek asır önce futbolun yeni süper yıldızı olarak gösteriyordu.

Yıl 1996, Manchester'da düzenlenen Nike Premier Cup dünyanın dört bir yanından 13-15 yaş arası futbolcuları karşı karşıya getiriyor.

Bunlardan biri hemen dikkati çekiyor. Espanyol'de forma giyen bu genç adam Ekvator Ginesi'nde dünyaya gelmiş, ama küçük yaşta ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etmiş.

14 yaşındaki oyuncu İber Yarımadası'ndan çıkan futbolculara has o havaya sahipti, top ayağına adeta yapışıyordu. Kanatta oynayan ve iki ayağını da kullanabilen 10 numara hücumların odağındaydı.

Espanyol kupayı kazanırken Ela turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Birden profesyonel futbolcu avcılarının hedefindeki isim olmuştu.

Fakat sadece 12 yıl sonra Katalonya'da bir amatör kulüp olan CE Premia'da oynuyordu.

Ela 26 yaşındayken, yani çoğu üst düzey futbolcunun kariyer zirvesine tırmandığı dönemde futbolu bırakma kararı aldı.

İnternet sitesinde futbol hakkında yazdığı bloglar ve yazdığı kitapları satın almak isteyenleri Amazon'a yönlendiren bağlantılar bulunuyordu. Bu kitaplardan birine 'Kötü bir futbolcunun günlükleri' adını vermişti.

GOAL

"14 yaşındayken beni dünyanın en iyi genç oyuncusu ilan ettiler. Öyle olmadığımı biliyordum, ama bu profesyonel olmamı sağladı."

Manchester'daki etkileyici performans Ela'nın Nike ile sponsorluk anlaşması imzalamasını sağladı. Başka markaların ürünlerini giyemediği için takım arkadaşları ona 'El chico Nike' lakabını takmıştı.

Espanyol'de basamakları tırmanan Ela, altyapıda lig ve Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fakat A takımda sadece bir kupa maçında forma giydi, La Liga'da ise hiç sahaya çıkamadı.

2019'da El Confidencial'e şöyle anlatmıştı:

"Altyapı oyuncularının sadece yüzde 0.2'si La Liga'da oynayabiliyor."

"Ama çocukları tanrının birer lütfu olduklarına, milyonlar kazanmanın ve lüks arabalar almanın kolay olduğuna inandırıyorlar. Futbol bir kandırmaca. Piyangoyu kazanmak daha kolay."

Halbuki talih kuşu Ela'nın konmuş gibiydi. U18 seviyesinde Victor Valdes ve Mikel Arteta gibi oyuncularla birlikte İspanya'yı temsil etti ve 11 maçta beş gol attı.

2001'de Espanyol onu serbest bıraktığında önünde hala heyecan verici bir kariyer vardı ve Premier Lig ekibi Southampton ile anlaştı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atan Ela, bir Premier Lig takımına transfer olan ilk İspanyol altyapı oyuncusuydu. Gerard Pique ve Cesc Fabregas'tan önce Jacinto Ela vardı.

Ama işler onun için hiç de iyi gitmedi.

Struggling with the language barrier and breaking into a side too concerned with constantly fighting relegation to take chances on untested youngsters, he spent three frustrating years stuck in the Southampton reserves.

"I could erase from my CV that I was at Southampton FC and it wouldn't lose importance.” Ela wrote in a blog post.

"Of course, I should justify how I learned English and where I was in the years 2001-02 and 2003-04: in a black hole, off the radar of people who wanted to know about me.”

“On the one hand, I felt privileged”, he said in another. “There are millions of players who wish they had been in my place.

"But, on the other hand, I felt caged in phases of progression that I didn't understand. In exchange for a salary they tried to make my dream of being a world-class footballer stay in the background.”

His cultural problems were exacerbated by a knee injury which disrupted his first two seasons with the Saints – and to which he went to extreme lengths to remedy.

“You don't remember how you walk. You do not see the possibility that one day you will run again,” he says of his injuries. “Pain is constant, caution infinite.

“I was so desperate that, to avoid arriving cold to training, I decided to buy a wetsuit for surfers in an adventure sports store that I only went to once in the two years I was there.

“I cut the top part of the jumpsuit above the waist and used the bottom part as leggings. The most logical thing – some will think – would have been to buy some tights, but no, I needed something thicker; a fabric that would keep you warm for hours.

"To achieve this, I went to training before the rest and jogged to get warm and thus start the session with a warm knee.

"I couldn't afford to waste the first hour of training warming up my knee while my team-mates were on fire in just 20 minutes.”

Kenarda geçen bu uzun süre onun sıkılmasına ve yalnızlığa sürüklenmesine neden oldu. Futbol dünyası ona göre değildi. Sonunda Southampton Ela'yı serbest bıraktı.

"Bir gün öğle yemeğinden sonra rezerv takımın teknik direktörü Steve Wigley beni yüzünde bir satıcı gülümsemesiyle yanına çağırdı."

"Oturup konuşmaya başladık, sohbet adı altında sorguya çekiliyordum. 'İyi gidiyorsun, senden memnunuz, sen nasıl hissediyorsun?'

"Birden kolunu omzuma doladı ve 'Jazzy, senin için en iyi seçeneğin yeni bir takım aramak olduğunu düşünüyoruz' dedi."

"Donmuş bir suratla bakakaldım, duyduklarımın doğru olduğuna inanamıyordum. Yüzümün halini görünce hemen ekledi: 'Bir ay ekstra ödeme yapacağız.'

"İspanya'da iklimin daha iyi olduğuna dair alaycı sözlerinin ardından kibarca kalkıp duşlara yöneldim."

İspanya'ya dönen Ela ilk olarak Hercules'e kiralandı, ardından Alaves'e transfer oldu. Dundee'yle Britanya'da şansını bir kez daha denedikten sonra İspanya'nın alt liglerinde birkaç kulüpte forma giydi.

26 yaşında futbolu bıraktıktan sonra öğretmenlik yaptı, bir tren şirketinde çalıştı ve eşiyle birlikte bir tekstil firması kurdu.

Kitaplar yazan ve düzenli olarak blog tutmayı sürdüren Ela, Ousmane Dembele'den Mario Balotelli'ye kadar birçok futbolcuya açık mektuplar da yazdı.

Henüz 14 yaşındayken dünyanın zirvesine çıkarılan çocuk ise artık geçmişte kaldı.