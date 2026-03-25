Futbol bahisleri skandalı, "La Sicilia": Serie D'nin I. Grubu'nda beş takım ve beş maçla ilgili soruşturma devam ediyor

Yasadışı bahisler ve şike skandalı, Serie D futbol şampiyonasının I. Grubu'ndaki sıralamayı altüst edebilir. "La Sicilia" gazetesinin haberine göre, Federasyon Savcılığı beş takım ve beş şüpheli maç hakkında soruşturma yürütüyor.





Federal organlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak soruşturma hakkında doğrudan ilgililere bildirimde bulunulmuş. Soruşturmanın nasıl gelişeceğine bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir: disiplin işlemlerinin başlatılmasından, sıralamada puan düşürme cezalarına, bireysel oyuncular için men ve diskalifiye cezalarına, hatta maçların tekrar oynatılması veya sonuçların iptal edilmesi gibi en uç senaryolara kadar uzanabilir.