Dün Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenildikten sonra Arjantin milli takım oyuncularının sergilediği şiddet içeren ve sportmenlik dışı davranışlar, uluslararası medyada büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Bu durum, Fransız “RMC” kanalını şok edici bir soru sormaya itti: “Arjantin, dünyanın en çok nefret edilen takımı mı oldu?”

Kanal, futbol dünyasını şaşkına çeviren final maçındaki yenilgiye Arjantinli oyuncuların son derece kötü ve şiddetli tepkisi karşısında hazırladığı uzun bir haberde, turnuva boyunca sert ve şiddetli oyun tarzlarına rağmen hakemlerin onlara karşı gösterdiği hoşgörüyle zaten şaşırmış olan futbol camiasını bir kez daha hayrete düşürdü.

Maçın bitiş düdüğü çalındığında, Nahuel Molina, taraftarlarıyla kutlama yapmak için koşarken Rodri’yi sebepsiz yere göğsüne yumrukladı. Ardından Leandro Paredes de ona katılarak Tiago Almada’nın yardımıyla Eric García ve Javi’ye vurdu; Arjantin teknik ekibinden Roberto Ayala ise Dani Olmo’ya tokat attı ve Nicolás Otamendi, Rodri’ye sözlü hakaretlerde bulundu.

Bu şiddet olayının ardından, Arjantin heyetinin tamamı İspanya kupasının teslim törenine sırtını dönüp bunun yerine kendi taraftarlarına el sallayarak son derece uygunsuz bir davranış sergiledi; bu sahne, uluslararası medyada “acınası” ve “üzücü” olarak nitelendirildi.

Yaygın olarak paylaşılan bir videoda, İspanyol “El Chiringuito” programı Arjantin’in “sefil” görüntüsünü kınadı ve programdaki bir gazeteci bunu “üzücü” olarak nitelendirerek şunları vurguladı: “Kendilerini gülünç duruma düşürdüler.” Bu görüş, İspanyol gazetelerinin çoğunda ve dünyanın birçok yerinde yankı buldu.

İtalya’da ise “La Gazzetta dello Sport” gazetesi, Leandro Paredes’in “barda kavga etmesi” nedeniyle sergilediği “utanç verici” davranışını kınadı. Yarı finalde Arjantin’e 2-1 yenilen İngiltere ise daha da ileri gitti; “Daily Telegraph” gazetesi şu manşeti attı: "İspanya, futbolun Arjantin’in utancına karşı kazandığı zafer sayesinde Dünya Kupası’nı kazandı" başlığını attı ve "Futbol 1, serseriler 0" diye ekledi.

İngiliz "The Times" gazetesi ise: "İspanyol tarzı, Arjantin'in çılgınlığını yendi" diye vurguladı. Bu açıklama, FIFA Şampiyonası'nda iddia edilen manipülasyonlarla ilgili komplo teorilerinin ortasında, son haftalarda 2022 Dünya Şampiyonu'nu saran güvensizlik havasını yansıtıyor.

Her şeyden önce, Lionel Messi’nin takım arkadaşlarının sergilediği şiddetli oyun tarzına rağmen hakemlerin hoşgörülü tavrı derin bir hoşnutsuzluk yarattı; özellikle de yarı finalde İngiltere karşısında cezalandırılmayan sayısız hata, Lionel Scaloni’nin adamlarına karşı güçlü bir reddetme ve nefret duygusu doğurdu. ki bu teknik direktör, bazı oyuncularından daha sakin ve dengeli bir tavır sergilemişti.

Bu “şiddetli nefret”, Arjantin basınının da gözünden kaçmadı; “Página/12” gazetesi bunu şiddetle kınadı ve final maçından iki gün önce yayınladığı bir analiz yazısında şöyle yazdı: “Arjantin’in konumunu 3 gün önce keşfettiler, ancak yine de bizi dünyanın en kötü ülkesi olarak görüyorlar. Uyarı: Algoritma, nefretlerini ödüllendiriyor.”

Arjantinli gazete şöyle devam etti: “Dünya Kupası sırasında milyonlarca kişi, sadece Arjantin’in kazanmaması için, hayal edilebilecek en emperyalist ve soykırımcı ülkeyi desteklemek üzere sosyal medya platformlarına akın etti; hatta bir zamanlar onların kolonisi olanlar bile. Bu, Arjantin’e karşı uydurulmuş bu nefret bataklığının bir kaydıdır.”

Gazeteci şöyle devam etti: “Binlerce video, milyonlarca görüntüleme, tweet ve yorum, dünyanın dört bir yanından insanların tek bir duyguyla birleştiği gerçek bir bataklık yarattı: Arjantin, aklı başında herkesin nefret ettiği kötü ve ırkçı bir ülkedir; bu durum, İngiltere ile oynanan maç sırasında açıkça ortaya çıktı.”