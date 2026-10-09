Füllkrug yine belirleyici oldu: Eski takımına karşı Dortmund'da 92. dakikada gol attı, Bundesliga'nın gol kralı konumunda

Niclas Fullkrug bir kez daha belirleyici oldu: Milan'ın eski santrforu, Werder Bremen'in Borussia Dortmund deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta eski takımına karşı çok kritik golü attı; sarı-siyahlıların 2-0 öne geçmesine rağmen bu sonuç, sezonun ilk puan kaybı oldu. Bundesliga'da dördüncü golünü atan Alman forvet, Serie A'daki hayal kırıklığı yaratan ve ligde yalnızca bir gol attığı sezonun ardından şu anda gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.





Werder, 8 puanla dördüncü sıraya yükseldi: Bremen ekibinin şu ana kadar attığı 10 golün tam 4'ünde Fullkrug'un imzası var ve oyuncu şimdi Almanya Milli Takımı'na yeniden dönmeyi umuyor. Kovac'ın Borussia Dortmund'u, üst üste dört galibiyetin ardından durdu: gol, 92. dakikada Grull'un kullandığı serbest vuruşun devamında kafayla geldi. Milan'ın eski oyuncusu gol atmayı bırakmıyor.