Werder Bremen’in forveti Niclas Fullkrug, Almanya millî takımına yeniden çağrılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Formda oyuncu, Almanya’nın Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlandığı dönemde teknik direktör Jurgen Klopp yönetiminde çalışmayı değerlendirdi.

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Fullkrug, Werder Bremen'deki etkileyici performansıyla Almanya kadrosuna geri döndü

Werder Bremen forveti Niclas Fullkrug, Bundesliga sezonuna yaptığı müthiş başlangıcın ardından yeniden Almanya kadrosuna çağrıldı. Dokuz golle ligin gol krallığı yarışına liderlik eden Fullkrug, UEFA Uluslar Ligi'nin son grup maçları için Jurgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik kadroya alındı. Almanya, Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanırken Fullkrug da takıma katkı sağlamak istiyor.

Milli formayı 24 kez giyen forvet, yeniden milli takıma çağrılmasının kulüp performansının takdir edildiğini hissettirdiğini söyledi.

Fullkrug'un yakaladığı form, 2026'daki milli maç takvimini tamamlamaya hazırlanan Almanya'ya fiziksel gücü yüksek, etkili bir hücum odağı sunuyor.

Fullkrug, Klopp'la çalışıp tanıdık isimlerle yeniden bir araya geleceği için heyecanlı

Milli takım kampına dönüşünü değerlendiren Fullkrug, Jurgen Klopp yönetiminde antrenman yapma fırsatına ne kadar değer verdiğini vurguladı. Değişen kadroya uyum sağlamanın da kendisi için önemli olduğunu belirtti.

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Fullkrug gazetecilere, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu, verdiğiniz emeğin ve kulübünüzde gösterdiğiniz performansın takdir edilmesi demek. Yeniden milli takımın bir parçası olmak ve Jurgen Klopp yönetiminde antrenman yapma fırsatı bulmak harika" dedi.

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"Tanıdığım birçok kişiyle yeniden görüştüm, pek çok yeni kişiyle de tanıştım. Kadro artık çok farklı görünüyor ve ne kadar çok şeyin değiştiğini gerçekten hissedebiliyorsunuz. Kendim gibi olabildiğim ve insanların buna olumlu karşılık verdiği için mutluyum."

Yurt dışındaki zorlukları geride bırakıp futboldaki yuvasına döndü

Yurt dışında oynadığı dönemde yaşadığı formda kalma sorunlarını aşan Fullkrug, kariyerinin yeniden canlanmasını, kendisini ailesinin yanında hissettiği Werder Bremen'e sorunsuz dönüşüne bağladı.

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Fullkrug, "Yurt dışında geçirdiğim dönemde hiç mutsuz olmadım. O deneyimler için çok minnettarım çünkü hayatta futboldan daha fazlası var. En büyük sorun, formda kalmakta zorlanmamdı. O süre içinde futbol oynamayı unutmadım" dedi.

"Werder Bremen benim futboldaki yuvam. Orada kendimi hemen rahat hissediyorum. Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip bir kulüp. İlk kez 14 yaşımdayken katılmıştım. Şimdi kulüp çalışanlarına baktığımda yüzde 70'i, 80'i, hatta 90'ı hâlâ aynı kişiler."

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Belgrad yolculuğu öncesinde taktiksel görevlere uyum

Almanya, cuma günü Sırbistan'la karşılaşmak için Belgrad'a gidecek, ardından pazartesi günü Hollanda'yı Berlin'de ağırlayacak. Fullkrug, bu maçlar öncesinde Klopp'un yüksek tempolu sistemindeki taktiksel sorumluluklarını anlattı.

"Rolüm artık oldukça farklı. Son dönemde Bundesliga'da topla çok sık buluşuyorum ve sahanın farklı bölgelerinde bana ihtiyaç duyuluyor. Milli takımda ise daha çok yalnızca gol bitirişine odaklanan bir oyuncu olabilirim" dedi.

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"Sırbistan'a karşı mükemmel bir performans izledik. Oyuncuların ne kadar yüksek tempo ve özveriyle oynadığının tam olarak takdir edildiğini düşünmüyorum. Biz oyunumuzdaki bu tempoyu daha da artırmak istiyoruz."