Fulham yıldızı Mitrović, Toney'in gol sevinciyle dalga geçti: "Herhalde onun idolüyüm"

Uzun süredir rakip olan eski takım arkadaşları cumartesi günü karşılaştı. Mitrovic, Toney'in onu idol olarak gördüğünü söyleyip şaka yaptı.

Aleksandar Mitroviç, Brentford forveti Ivan Toney'in Cumartesi günü Mitroviç'in kendine özgü gol kutlamasını taklit etmesinden sonra onunla dalga geçti.

Brentford, cumartesi günü Fulham'ı yenmek için Craven Cottage'a doğru bir yolculuk yaptı ancak ev sahibi ekip iki golle öne geçti.

Brentford'da Toney, maçın normal süresinin bitimine 19 dakika kala eşitliği yakaladı. Toney, Mitrovic ile bütünleşmiş kulaktan kulağaa sevincini kendisine uyarlayarak kopyaladı.

Ancak karşılaşmada son gülen Sırp yıldız Mitrovic oldu ve 90. dakikada gol atarak skoru 3-2 yaptı.

Mitrovic, Toney'nin kutlamasını kopyalaması hakkında ne dedi?

Mitrovic, maç sonu açıklamalarında "Herkesin idolleri vardır. Benimle Newcastle'da oynadı o zamanlar daha oğlan çocuğuydu. Benim idolüm Alan Shearer'di onunkisi de herhalde benim." şeklinde konuştu.

Cumartesi günü, 27 yaşındaki oyuncunun Toney'i geçtiği ilk sefer değildi.

Geçen sezon Mitroviç, eski takım arkadaşının 31'lik gol rekorunu gölgede bıraktı ve 44 maçta 43 gol kaydetti.

Mitroviç, Cumartesi günkü batı Londra derbisinin yoğun atmosferinden keyif aldığını açıklamaya devam etti. "Gerçek bir derbiydi, herkes keyif aldı taraftarlar da aldı, biz de sahada aldık."

"Bence menajerimiz bundan pek hoşlanmadı ama sonunda eminim mutlu olmuştur!"

Mitrovic, eleştirileri umursamıyor

Mitroviç bu sezondaki üçüncü golünü Brentford'a karşı kaydetti. Premier Lig'de başarılı olup olmayacağından emin olamayan insanlara cevap vermek için uzun bir yol kateden Mitrovic: "Eleştirmenleri umursamıyorum. Her zaman buraya ait olduğumu biliyordum" diye konuştu.

"Kendimi iyi hissediyorum, anın tadını çıkarıyorum, Premier Lig'in tadını çıkarıyorum, takıma yardım ediyorum ve her gün çok çalışıyorum. Eleştirmenler her zaman farklı görüşlere sahip olacak ama umurumda değil."