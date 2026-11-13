Fulham, birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Real Betis'in İspanyol kanat oyuncusu Rodrigo Riquelme'yi ocak transfer dönemi öncesinde kadrosuna katma yarışında önde gidiyor. La Liga ekibi, Sevilla'da sezona güçlü bir başlangıç yapan 26 yaşındaki hücum oyuncusuna en az 20 milyon euro değer biçti.

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Fulham kış transfer yarışında başı çekiyor

TEAMtalk'a göre Fulham, bu kış kanatlardaki seçeneklerini güçlendirmeyi değerlendiriyor ve Manuel Pellegrini yönetiminde sergilediği etkileyici performansın ardından Riquelme'yi ideal bir hedef olarak görüyor. Madrid doğumlu hücum oyuncusu, bu sezon Benito Villamarin Stadyumu'nda düzenli olarak ilk 11'de yer buldu ve 14 maçta üç gol, iki asist kaydetti. Ancak Betis, oyuncunun durumuyla ilgili rahat ve yeni yılda onu satma baskısı altında değil.

Avrupalı gözlemciler her iki kanatta da oynayabilen oyuncuyu izliyor

Batı Londra ekibi transfer yarışında önde olsa da habere göre Frank Lampard'ın çalıştırdığı bir diğer İngiliz takımı Coventry City de oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Premier League dışında, Serie A ekipleri Roma, Napoli, Lazio ve Como'nun yanı sıra adı açıklanmayan birkaç Bundesliga kulübü de kanat oyuncusunu maçlarda izlemek üzere gözlemciler gönderdi.

İtalyan taliplerden bazıları, oyuncunun her iki kanatta da etkili olabilmesinden etkilenerek olası bir ocak transferi için şimdiden ön görüşmelerde bulundu. Endülüs'teki performansı, futbola başladığı kulüp Atletico Madrid'deki dönemine kıyasla belirgin bir ilerlemeye işaret ediyor. Orada sınırlı sayıda fırsat bulduğu için 75 maçta beş gol ve yedi asistle kaldı.

Hakların iki kulüp arasında paylaşılması olası satışı zorlaştırıyor

Artan ilgi karşısında kulüp içinden kaynaklar, İspanyol ekibinin 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için teklifleri değerlendirmeden önce en az 20 milyon avro (17 milyon sterlin/22,5 milyon dolar) talep edeceğini belirtiyor. Transfer görüşmelerini, oyuncunun 2025 yazındaki transferinin koşulları da zorlaştırıyor. O dönemde Sevilla ekibi, oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sini almak için 8 milyon avro ödedi.

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Atletico, oyuncunun tescil haklarının kalan yarısını elinde tuttuğundan, olası bir alıcının her iki La Liga kulübünü de memnun edecek bir anlaşmaya varması gerekiyor. İki taraf da gelecekteki herhangi bir satıştan kayda değer bir kâr elde etmek isteyecek. Bu da oyuncunun mevcut kulübüne pazarlıklarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Kararın yaza kalması hâlâ gerçekçi bir ihtimal

Gelişimini çok sayıda kulübün takip ettiği ve belirlenmiş bir bonservis bedeli bulunduğu için Riquelme'nin durumunun önümüzdeki haftalarda sıkça konuşulması bekleniyor. Yine de Pellegrini'nin ilk 11'inin önemli bir parçasını sezon ortasında İspanya'dan ayrılmaya ikna etmek zor olacak. Kış transferinin ocak ayında tamamlanması fazla karmaşık hâle gelirse oyuncunun bir sonraki adımına ilişkin kesin karar büyük olasılıkla gelecek yaza kalacak.