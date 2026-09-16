Fulham - Manchester United: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham ve Manchester United, 20 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Fulham, Thames kıyısında Manchester United'ı ağırlıyor

Fulham, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında Manchester United'ı ağırlamak üzere Craven Cottage'a dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda alınan disiplinli sonucun ardından Álvaro Arbeloa'nın ekibi, sezonun ligdeki ilk galibiyetini almak için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Michael Carrick'in Manchester United'ı için ise evindeki derbi yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığının ardından Londra deplasmanına çıkmak, deplasmanda ivme yakalamaya çalışırken önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Fulham'ın 4. haftada Anfield'daki beraberliği

Fulham, pazar günkü maça 4. haftada (12 Eylül) Anfield'da Liverpool karşısında alınan mücadeleci 0-0'lık beraberliğin moraliyle çıkıyor. Marco Silva'nın ekibi disiplinli bir savunma performansı sergilerken, kaleci Bernd Leno 90 dakika boyunca Liverpool hücum hattını sınırlayan savunma hattının temel taşı oldu. Gol yemeden tamamlanan bu maç, Londra ekibi için 3. haftada Crystal Palace'a karşı sahasında 3-2 kaybettiği çılgın maçta puan bırakmasının ardından kritik bir özgüven sağlıyor.

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Manchester United'ın Old Trafford'daki derbi yenilgisi

Manchester United, 4. haftada (13 Eylül) sahasında Manchester City'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından toparlanmak için Londra'ya gidiyor. City'de Phil Foden 23. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Carrick'in ekibi, 59. dakikada Erling Haaland'ın golüne engel olamadı ve Manchester City'nin derin savunmasını aşamadı. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Sabah FK karşısında alınan güçlü 4-0'lık galibiyetin ve Everton deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından geldi; United bitiriciliğini yeniden kazanmak istiyor.

Fulham'ın sağlam yapısı United hücumunu durdurabilecek mi?

Craven Cottage'taki karşılaşmalar, Fulham'ın enerjik orta blok savunması ile ilk dört sıra adaylarının hızlı geçiş oyununu sık sık karşı karşıya getiriyor. Fulham'da merkez orta saha ikilisi Sander Berge ile Alex Iwobi, United'ın oyun kurulumunu bozmayı ve kontra ataklarda Oscar Bobb ile Rodrigo Muniz'i topla buluşturmayı hedefleyecek. Öte yandan Manchester United, Fulham'ın savunma yapısını çözmek için Bruno Fernandes, Matheus Cunha ve Marcus Rashford'un yaratıcılığına güvenecek. Kritik puanların söz konusu olduğu pazar günkü karşılaşma, ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Fulham'da Tom Cairney sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Álvaro Arbeloa'nın kadrosunda şu anda cezalı oyuncu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 henüz netlik kazanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Manchester United'da ise eksik listesi daha kabarık. Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte ve Tom Heaton'ın tamamı sakatlıkları nedeniyle kadro dışı. Michael Carrick'in uğraşması gereken cezalı oyuncu yok, ancak kullanılamayacak ilk takım seçeneklerinin sayısı tercihlerini kısıtlayacak. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Fulham, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; altı gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Premier League'de Liverpool ile 0-0 berabere kalan ekip, bir hafta önce de sahasında Crystal Palace'a 3-2 mağlup olmuştu. Fulham bu süreçte Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 mağlup etti ancak ligde istikrar yakalamakta zorlandı ve ağustos ayında hem Sunderland'e hem de Chelsea'ye yenildi.

Manchester United'ın son beş maçlık karnesinde iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi var. 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yendi, ağustos sonundaysa ligde Ipswich Town'ı 5-2 mağlup etti. Son sonucu, Manchester City karşısında alınan 1-0'lık derbi yenilgisi oldu; sezonun daha erken bölümünde Hull City'ye de 2-0 kaybetti. United bu beş maçta 13 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Old Trafford'da Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Son beş karşılaşmanın genelinde daha iyi tablo Manchester United'da. United üç galibiyet alırken iki maç berabere bitti; Fulham bu seride henüz galibiyet elde edemedi. Takımların bu statta son buluşması Ağustos 2025'teydi ve maç Craven Cottage'ta 1-1 sona erdi.