Fulham - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Fulham, milli ara öncesinde 20 Eylül Pazar günü Premier League'de Manchester United'a karşı zorlu bir maça çıkacak. Kaçırılmaması gereken bu karşılaşma için Craven Cottage'ta yerinizi bugünden bilet alarak ayırtabilirsiniz.

Fulham, Manchester United ile son dönemde oynadığı maçların büyük bölümünde rekabetçi bir görüntü ortaya koymuş, buna geçen sezon United'ın Londra'yı ziyaret ettiği maçta alınan 1-1'lik beraberlik de dahil olmuştu. Ancak Fulham'ın İngiltere'nin 20 kez şampiyon olan ekibine karşı sahasında aldığı son galibiyet için 2009'a dönmek gerekiyor.

Fulham, 17 yıllık uğursuzluğunu bozup Manchester United karşısında kritik bir iç saha galibiyeti alabilecek mi? GOAL, Fulham - Manchester United maçı için bilet alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere sizler için derledi.

Fulham - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Fulham - Manchester United maçı, 20 Eylül Pazar günü Craven Cottage'ta (Londra) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle U18 veya U21), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kademe koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kademe koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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