Newcastle United, Jacob Murphy'nin bireysel becerisiyle bulduğu gole rağmen Craven Cottage'dan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Rodrigo Muniz'in son dakikalarda attığı beraberlik golü, taktik açıdan ilgi çekici geçen ve 1-1 biten maçta konuk ekibin üstünlüğünü sona erdirdi.

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Newcastle United, Batı Londra'da üstünlüğünü koruyamayarak berabere kaldı. Maçta belirleyici olan, sürekli saha hâkimiyetinden çok geçiş hücumlarındaki etkinlikti. Matthias Jaissle'nin ekibi, Fulham'ın geniş alana yayılan dizilişinden yararlanmak için orta blokta savunma yaptı. Bu strateji 80. dakikada sonuç verdi: Murphy, Sander Berge'nin hatasını değerlendirip nefis bir plaseyle takımını öne geçirdi. Ancak Newcastle United'ın savunma düzeni yalnızca üç dakika sonra aksadı ve Muniz skora denge getirdi.

İstatistiksel açıdan maç başa baş geçti. Fulham topa %58 oranında sahip olsa da daha kaliteli pozisyonları Newcastle üretti. Konuk ekip maçı 0,91 xG ile tamamlarken ev sahibi Fulham'ın xG değeri 0,62'de kaldı. Newcastle, Dan Burn'ün ilk yarıda iptal edilen golüne üzülecek. Öte yandan maçın son anlarında bir puanı korumak için Lukas Hornicek'in üst düzey kurtarışlarına ihtiyaç duydu.

Kaleci ve savunma

Lukas Hornicek - 8/10

Konuk ekibin en iyi oyuncusuydu. Hornicek beş kurtarış yaptı. Bunların en kritik olanı, uzatma dakikalarında Ryan Sessegnon'ın sert şutunu parmaklarının ucuyla çıkarmasıydı. Maçın başlarında Oscar Bobb karşısındaki pozisyon alışı ve refleksleri, dirençli savunma performansının habercisiydi.

Amar Dedic - 6/10

Sağ bek için inişli çıkışlı bir maçtı. Newcastle'ın maç genelinde 45 ikili mücadele kazanmasına katkıda bulunsa da 92. dakikada Muniz'e yaptığı faul nedeniyle gördüğü sarı kart, takımını gereksiz baskı altına soktu. Antonee Robinson'ın bindirmeleri karşısında zaman zaman zorlandı.

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Malick Thiaw - 7/10

Savunma hattında topla en soğukkanlı oynayan isimdi ve 45 isabetli pas verdi. 85. dakikada oyundan alınana kadar oyunu çok iyi okudu; Newcastle'ın geriden oyun kurması için önemli bir dayanak oldu.

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Dan Burn - 6/10

Kafa vuruşuyla kilidi açtığını düşündü ancak pozisyonun başlangıcında Wissa'nın yaptığı faul nedeniyle golü iptal edildi. Hava toplarında üstünlük kurdu fakat Muniz'in beraberlik golüne giden ortayı engelleyecek kadar hızlı hareket edemedi.

Lewis Hall - 7/10

Sol bek çalışkan bir performans sergiledi; 11 ikili mücadele kazandı ve üç başarılı müdahale yaptı. Son bölümde galibiyet golünü atmaya yaklaştı ancak 88. dakikadaki vuruşunu Bernd Leno kurtardı.

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Orta saha

Sean Steur - 5/10

Kalabalık orta sahada oynayan Steur, geçiş oyununda etkisini gösteremedi. Uzaktan çektiği bir şut kaleyi bulmadı. 74. dakikada yerini Fernandez-Pardo'ya bıraktı.

Nico Gonzalez - 6/10

61 dakika boyunca orta sahaya ihtiyaç duyduğu mücadele gücünü kattı. Taktik disiplininin Newcastle'ın dizilişini korumasına yardımı dokundu ancak oyundan çıkmadan önce Fulham'ın alçak savunma bloğunu aşacak yaratıcılığı gösteremedi.

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Yoane Wissa - 5/10

Wissa için sıkıntılı bir maçtı. En belirgin katkısı, Timothy Castagne'ye yaptığı ve Burn'ün golünün iptal edilmesine yol açan fauldü. Dar açıdan çektiği şut yan ağlarda kaldı; Leno'yu ciddi biçimde sınayamadı.

Hücum

Jacob Murphy - 8/10

Galibiyet golünü attı ama galibiyet gelmedi. Murphy'nin 80. dakikadaki golü, fırsatçı presin ve teknik becerinin örneğiydi: Hatalı bir pası kapıp şutunu üst köşeye gönderdi. Newcastle'ın hızlı hücumlarda en istikrarlı tehdit unsuruydu.

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Harvey Barnes - 7/10

0,58 ile Newcastle'ın en yüksek bireysel xG değerine ulaştı ve ilk yarıda Leno'yu iki olağanüstü kurtarış yapmaya zorladı. Gol atamasa da topsuz koşularıyla Fulham savunmasına sürekli sorun çıkardı.

William Osula - 5/10

İleri uçta gayret gösterdi ancak yeterince topla buluşamadı. Calvin Bassey ile David Affengruber arasında sık sık yalnız kaldı ve 85. dakikada oyundan alınana kadar isabetli şut çekemedi.

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Yedekler ve teknik direktör

Lewis Miley - 6/10

61. dakikada oyuna girdi ve maçın son bölümünde Alex Iwobi'nin tehlikeli serbest vuruşunu kritik bir kafa müdahalesiyle uzaklaştırdı.

Joe Willock - 6/10

Orta sahaya dinamizm katmak için oyuna alındı. Uzaktan çektiği bir şutla Leno'nun pozisyon alışını sınadı.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Son bölümde yaptığı kafa vuruşu kurtarıldı. Uzatma dakikalarında aldığı bir darbe oyunun akışını kesti.

Anthony Elanga - N/A

Osula'nın yerine son bölümde oyuna girdi; skoru etkilemek için fazla zamanı olmadı.

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Fabian Schar - N/A

Beraberlik golünün ardından savunmayı sağlamlaştırmak için 85. dakikada oyuna alındı.

Matthias Jaissle - 6/10

Jaissle'nin geride bekleyip hızlı hücumlarla sonuca gitme planı neredeyse kusursuz işledi. Ancak Murphy'nin golünün hemen ardından üstünlüğü koruyamamaları, maç yönetimindeki bir aksamanın takımına iki puana mal olduğunu gösteriyor.