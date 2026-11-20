Fulham kalecisi Bernd Leno, Bayern Münih'e transfer olabileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Alman devi kaledeki uzun vadeli seçeneklerini değerlendirirken, Premier League'de gösterdiği performansla öne çıkan deneyimli kaleci geleceği ve Alman futbolunun mevcut durumu hakkında da konuştu.

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Bayern, Neuer'in halefi olarak Leno'yu belirledi

Bayern Münih yönetimi, kalede istikrarlı bir gelecek sağlama çabalarını artırıyor. Neuer'in bu sezonun sonunda futbolu bırakması beklenirken Bernd Leno, kaleci kadrosunu güçlendirmek için öne çıkan adaylardan biri hâline geldi. Deneyimli kalecinin, kadroya rekabet ve istikrar katabilecek ideal bir seçenek olarak görüldüğü bildiriliyor.

34 yaşındaki kaleci Londra'da kilit bir isim olmaya devam etse de ülkesine dönme ihtimali onun için önemli görünüyor. Haberlere göre Leno, kişisel nedenlerle, özellikle de Stuttgart bölgesindeki ailesine daha yakın olmak için Almanya'ya dönmeye istekli. Fulham'la mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Ancak Premier League ekibinin, onu Craven Cottage'da tutmak istemesi hâlinde sözleşmesini daha da uzatma opsiyonu bulunuyor.

Kaleci, Münih iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu

Bavyera'nın başkentine olası transferi hakkındaki iddialara değinen Leno, gelişmeleri yakından takip ettiğini doğruladı. Ancak Bundesliga liderinden şu aşamada resmî bir teklif gelmediğini belirtti. Eski Arsenal kalecisi Premier League'deki görevlerine odaklanmayı sürdürüyor, fakat yeni bir meydan okuma ihtimalini son dönemde düşündüğünü kabul ediyor.

Leno, Sky Germany'ye yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ortalık oldukça sakin; kimse benimle iletişime geçmedi. Elbette neler söylendiğinin farkındayım ama bütün bunlar karşısında oldukça sakinim. Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var, kendimi çok rahat hissediyorum ve hâlâ oynamayı çok istiyorum. Şu anda kariyerimin en iyi döneminde olduğumu hissediyorum. Belki geri planda kalmak ya da farklı bir şey denemek değerli bir deneyim olabilir" dedi.

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Hedefleriyle yedek kalma ihtimali arasında denge arıyor

İngiltere'de düzenli olarak ilk 11'de oynamasına rağmen Leno, takımdaki konumunun değişmesine oldukça açık. Bayern yönetiminin de değerlendirdiği Jonas Urbig'in yedeği olmayı kabul etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Dünyanın en zorlu liglerinden birinde hâlâ en üst düzeyde oynayabileceğini hisseden bir futbolcu olarak yaşadığı ikilemi de kabul etti. Geleceğini değerlendirirken bir transferin "bütün koşulları" sonraki adımını belirleyecek.

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"Bazen hâlâ gereken yeteneklere sahip olduğumu bildiğim için başka bir yerde yedek kalmanın yazık olacağını düşünüyorum" diye ekledi. "Bütün koşulların uygun olması gerekiyor. Yolumun yeniden Almanya'ya çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz."

Fulham'da oyundan keyif alıyor

Allianz Arena herhangi bir Alman millî futbolcu için cazip olsa da Leno, uzun vadeli kariyer planlarıyla meşgul olmadığını vurguluyor. Eski Arsenal kalecisi, performanslarıyla Fulham'ın üst ligde rekabetçi kalmasına yardımcı olduğu Batı Londra'da yeni bir enerji buldu. Şu anda tamamen bugüne odaklandığını söylüyor.

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"Bu biraz tuhaf gelebilir ama aslında belirli bir hedefim yok. Futboldan hiç şu anki kadar keyif almadığımı hissediyorum. Şu anda çok eğleniyorum ve bu beni daha da motive ediyor. Belki bu deneyimden kaynaklanıyordur; bu yüzden günü yaşıyor ve her gün kendimden en iyi verimi almaya çalışıyorum. Ama artık kendime, 'Millî takıma dönmek istiyorum' ya da 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum' gibi hedefler koymuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.