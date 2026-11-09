Fulham’ın yükselen yıldızı Josh King, İngiltere A Millî Takımı’na hızla uyum sağlaması hakkında konuşurken Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham’ı gelişiminde kilit rol oynayan bir isim olarak gösterdi. İngiltere, Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Thomas Tuchel’in son kadrosuna alınması sürpriz oldu.

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Bellingham mentorlukta öncülük ediyor

King’in yükselişi, Premier League sezonunun şu ana kadarki en dikkat çekici hikâyelerinden biri oldu. Kaydettiği gelişim, millî takım düzeyinde aldığı davetle de resmen karşılık buldu. Fulhamlı genç oyuncu, bu yılın başlarında Florida’da düzenlenen Dünya Kupası öncesi hazırlık kampında A millî takım ortamını tanıma fırsatı bulmuştu. Yaklaşan iki Uluslar Ligi maçı için kadroya alınması ise ilk resmî maç daveti anlamına geliyor. King, takımla geçirdiği süre boyunca dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının öncülük ettiği destekleyici bir ortam buldu.

Millî takım kampındaki deneyimlerini anlatan çok yönlü orta saha oyuncusu, İngiltere’nin deneyimli yıldızlarının üzerindeki etkisine dikkat çekti. King, The Evening Standard’ın aktardığına göre şöyle dedi: “Dünya Kupası öncesi kampta kendilerinden bir şeyler öğrendiğim çok kişi vardı. Jude benim için çok önemli biriydi. Bana sahip çıktı ve kendimi hoş karşılanmış hissettirmeye çalıştı. Onun gibi birçok oyuncu vardı. Harry Kane de öyleydi. Kendimi gerçekten hoş karşılanmış hissettiren ve orada geçirdiğim süre boyunca bana yardım etmeye çalışan kişilerden biriydi.”

Fulham altyapısından yetişen oyuncu, İngiltere soyunma odasında oluşan ortamı da övdü ve kadronun gücünün teknik becerilerle sınırlı olmadığını belirtti. “Bu, İngiltere’de burada kurulan ortamın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Herkes sahada iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra gerçekten iyi bir insan,” diye ekledi. 19 yaşındaki oyuncu, kadronun en yeni üyesi olmanın getirdiği baskı altında başarılı bir dönem geçiriyor gibi görünüyor.

İngiltere için oynama hayaline yaklaşırken

Bu hafta King için, Craven Cottage’da yıllarca verdiği emeğin karşılığını alma anlamı taşıyor. Genç oyuncu, Alvaro Arbeloa yönetiminde takımın düzenli forma giyen isimlerinden biri hâline geldi. Orta saha oyuncusunun uzun zamandır büyük başarılara ulaşacağı öngörülüyordu ancak A millî takıma çağrılmak yine de onun için büyük önem taşıyor. Perşembe günü Hırvatistan’a ve pazar günü İspanya’ya karşı oynanacak maçların kadrosuna seçilmekten duyduğu gururu dile getiren King, bu daveti kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor.

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King, “İngiltere için oynamak bir hayal. Buna bir adım daha yaklaşmak, uzun zamandır uğruna çalıştığım muhteşem bir başarı,” dedi. Orta saha oyuncusunun mütevazı yaklaşımı, teknik ekipte şimdiden takdir topladı. King, yeni teknik direktöre duyduğu minnettarlığı da açıkça ifade ederek “Bana güvendiği için teknik direktöre minnettarım,” dedi.

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Tuchel yönetiminde taktiksel esneklik

King’in Tuchel’in planlarında yer edinmesinin başlıca nedenlerinden biri, birçok pozisyonda oynayabilmesi. Alman teknik direktör, Cole Palmer gibi diğer yıldızların sağlık kontrollerinin ardından seçeneklerini denemeye başladı ve King’i hücumun son bölgesinde birden fazla rol üstlenebilecek bir oyuncu olarak görüyor. Tuchel, cuma günkü basın toplantısında King’in doğal eğilimi merkezde oyun kurmak olsa da sağ kanatta oynayabilecek adaylardan biri olduğunu söyledi.

King, İngiltere’nin yeni bir döneme geçişinde takımın ihtiyaçlarına göre oyununu uyarlamaktan memnuniyet duyuyor. “Teknik direktörün istediği her yerde oynamaktan mutluluk duyarım,” diyen King, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyunuma başka yönler eklemem gerekiyor. Daha geniş alanlarda oynarken savunmada alan kapatmanız veya savunma arkasına koşular yapmanız gerekebilir. Birçok farklı pozisyonda oynayabiliyorum. Muhtemelen burada olmamın nedenlerinden biri de bu.”

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İngiltere için belirleyici hafta

Merakla beklenen millî maç haftası başlarken King, Tuchel’in taktiksel yönetimi altında İngiltere formasıyla ilk maçına çıkma fırsatını heyecanla bekliyor. Yaklaşan karşılaşmalar, Uluslar Ligi mücadelesinin büyük önem taşıyan son bölümüne hazırlanan takım için kritik bir dönemeç. İngiltere, grup aşamasındaki son iki maçına çıkacak.

Takım, bu perşembe zorlu Hırvatistan’ı ağırlarken önce ev sahibi olmanın avantajından yararlanacak. Bu ilk sınavın ardından Tuchel’in iddialı takımı, pazar günü son dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gidecek. Deplasmandaki bu son derece zorlu maç, grubun heyecan verici bir kapanışa sahne olacağını vadediyor.