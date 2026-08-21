Premier Lig - Hafta 1 24 Ağu 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham ile Chelsea arasındaki maç 24 Ağustos 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Batı Londra'nın ezeli rakipleri Fulham ile Chelsea'yi büyük bir belirsizlik sarıyor; iki takım da yeni teknik yönetim altında yeni bir döneme giriyor.

Marco Silva, Craven Cottage'ta geçirdiği beş yılın ardından 2025-26 sezonunun sonunda Fulham'dan ayrıldı. Yerine Álvaro Arbeloa geldi. İspanyol teknik adam, yalnızca 28 üst düzey teknik direktörlük maçına çıkmış olması nedeniyle bu alanda görece acemi. Çözmesi gereken ilk sorun ise yıldız orta saha oyuncusu Harry Wilson'ın Leeds'e gitmesi olacak.

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Chelsea'de yaz ayları artık hiç sakin geçmiyor. Arbeloa'nın eski takım arkadaşı Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki yeni patron ve Aston Villa'dan Morgan Rogers için ödenen Britanya rekoru £117 milyon bonservis de dahil olmak üzere büyük harcamalar yaptı.

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Fulham ve Chelsea kimi transfer etti?

Gonzalo García ile César Palacios, bu yaz transfer piyasasından kadroya katılan dört oyuncudan ikisi olarak Álvaro Arbeloa'yı Craven Cottage'a kadar takip etti. Fulham, transfer politikasını genç yetenekler üzerine kurdu; 19 yaşındaki Jonah Kusi-Asare, 22 yaşındaki Shea Charles, 22 yaşındaki Gonzalo Garcia ve 21 yaşındaki Cesar Palacios takıma katıldı.

Alonso'nun yeni Chelsea'si, transfer döneminde şu ana kadar oyuncular için tam £333 milyon harcadı. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda ve Marco Palestra pahalı ve dikkat çeken yeni transferlerden bazıları. Premier League'in tecrübeli isimleri Danny Welbeck ve Jordan Henderson da büyük deneyim katmak için geldi.

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Öne çıkan istatistikler, sakatlıklar ve cezalar

Chelsea, Craven Cottage'a yaptığı son sekiz ziyaretin altısını kazandı (M2), ancak son ikili eşleşmeyi kaybettikten sonra 1979'dan bu yana ilk kez herhangi bir sahada art arda maçlarda Fulham'a yenilme riskiyle karşı karşıya.

Fulham'dan Joachim Andersen ile Chelsea'den Wesley Fofana'nın geçen sezondan devreden cezaları bulunuyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Fulham (4231): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (343): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Takım haberleri ve kadrolar

Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Tom Cairney'nin sakatlığı nedeniyle bu oyuncudan yararlanamayacak, Joachim Andersen ise cezalı olduğu için açılış maçında forma giyemeyecek. Başlama vuruşu öncesinde herhangi bir muhtemel ilk 11 doğrulanmış değil ve maça daha yakın bir zamanda yeni güncellemeler bekleniyor.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun daha kabarık bir sakatlık listesi var; Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha ve Geovany Quenda'nın tamamı forma giyemeyecek. Wesley Fofana cezalı ve Craven Cottage deplasmanını da kaçıracak. Chelsea henüz öngörülen ilk 11'ini doğrulamadı ve takım haberleri geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Fulham, Premier League'deki sezon açılışına karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor; son beş hazırlık maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın en son maçı 15 Ağustos'ta VfB Stuttgart karşısında alınan 1-0'lık galibiyet oldu ve bundan üç gün önce Malaga ile 2-2 berabere kaldı. Crystal Palace'a 1-2 kaybetmesi ise yaz programının en kötü anıydı. Bu beş maçta Fulham altı gol attı ve altı gol yedi.

Chelsea'nin hazırlık dönemi formu da benzer bir istikrarsızlık tablosu çiziyor. Son beş hazırlık maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alan takımın en son sonucu 15 Ağustos'ta Real Sociedad karşısında gelen 3-1'lik galibiyetti. Hafta başında AC Milan'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet yaz döneminin en dikkat çekici performansıydı, ancak Juventus ve Tottenham Hotspur yenilgileri hâlâ yapılacak işler olduğunu gösterdi. Chelsea bu beş maçta 10 gol attı ve yedi gol yedi.

İkili rekabette geçmiş sonuçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da Craven Cottage'ta Fulham'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi; bu sonuç pazartesi günkü maç öncesinde ev sahibine güven verecek. Premier League'deki son beş karşılaşmada Chelsea iki kez kazandı, Fulham iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti; Fulham'ın bu galibiyetlerinin tamamı Craven Cottage'ta geldi. Chelsea'nin bu eşleşmedeki son deplasman galibiyeti ise Ağustos 2025'te, Fulham'ı Stamford Bridge'de 2-0 yendiğinde geldi.