Yeni 2026/27 Premier League sezonunun 1. hafta perdesi, 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ın Batı Londra'daki komşusu Chelsea'yi ağırlayacağı merakla beklenen Londra derbisiyle kapanıyor.

Chelsea sahaya bazı yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda'nın her biri £50 milyonun üzerinde bedellerle imza atarken, manşetleri süsleyen transfer ise kuşkusuz Aston Villa'dan tam £117 milyon bonservis bedeliyle kadroya katılan Morgan Rogers oldu.

Fulham, ocak ayında Craven Cottage'ta Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyette gol atan Harry Wilson ve Raul Jimenez'in hücumdaki katkısını kaybetmiş olabilir, ancak savunmalara bu sezon sorun çıkarmasını umduğu Real Madrid'den Gonzalo García ve César Palacios gibi dikkat çekici iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

GOAL, Fulham ile Chelsea maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Fulham - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Fulham - Chelsea maçı, 24 Ağustos Pazartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta BST ile 20.00'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 24 Ağu 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham - Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı ya da yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kategorilere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine giriyor ve en yüksek nominal fiyatlara sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura ya da yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman biletlerinde fiyatlandırma ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

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