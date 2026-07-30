Fulham - Chelsea biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

2026/27 Premier League sezonunun 1. hafta perdesi, 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ın Batı Londra'daki komşusu Chelsea'yi ağırlayacağı büyük heyecanla beklenen Londra derbisiyle kapanacak.

Chelsea sahaya bazı yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda'nın tamamı 50 milyon sterlinin üzerinde bedellerle imza attı, ancak manşetleri süsleyen transfer elbette Aston Villa'dan 117 milyon sterlinlik dev bir bonservis bedeliyle kadroya katılan Morgan Rogers oldu.

Fulham, ocak ayında Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyette gol atan Harry Wilson ve Raul Jimenez'in hücum katkısını kaybetmiş olabilir, ancak savunmalara bu sezon sorun çıkarmasını umduğu Real Madrid'den Gonzalo García ve César Palacios gibi dikkat çekici iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

GOAL, Fulham ile Chelsea arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Fulham - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Fulham ile Chelsea, 24 Ağustos Pazartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Premier Lig - Hafta 1 24 Ağu 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham - Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine veya derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 sterlinlik tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 sterlinle sınırlandırılmış olsa da küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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