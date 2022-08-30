Fulham, Brighton'ı 2-1 mağlup etti: Mitrovic, Fulham formasıyla 100. golünü ağlara gönderdi

Premier Lig'in 5. haftasında Fulham ve Brighton karşılaşmanın galibi 2-1 üstünlükle Fulham oldu. Mitrovic, Fulham formasıyla 100. golünü kaydetti.

Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fulham, Brighton karşısında 2-1 galip gelerek sezona yaptığı iyi başlangıcı korumaya devam etti.

48 dakikada topu ağlara gönderen Aleksandar Mitrović, Fulham formasıyla 100. golünü attı.

55. dakikada Brighton'dan Lewis Dunk'un kendi kalesine attığı gol sonucu skoru 2-0 yapan Fulham, galibiyeti ikinci yarının başlarında garantilemiş oldu.

Alexis Mac Allister, 60. dakikada penaltıdan bir gol atarak skoru 2-1 yaptı.

Fulham ve Brighton için sırada ne var?

Fulham, 3 Eylül cumartesi günü, deplasmanda Tottenham ile karşılacak. Brighton ise bir gün sonra kendi evinde Leicester City'i ağırlayacak