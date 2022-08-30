Fulham, Brighton'ı 2-1 mağlup etti: Mitrovic, Fulham formasıyla 100. golünü ağlara gönderdi

Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fulham, Brighton karşısında 2-1 galip gelerek sezona yaptığı iyi başlangıcı korumaya devam etti.
48 dakikada topu ağlara gönderen Aleksandar Mitrović, Fulham formasıyla 100. golünü attı.
🇷🇸 Aleksandar Mitrovic ve Fulham formasıyla 100. lig golü! #PL pic.twitter.com/2qLZDx5riw— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 30, 2022
55. dakikada Brighton'dan Lewis Dunk'un kendi kalesine attığı gol sonucu skoru 2-0 yapan Fulham, galibiyeti ikinci yarının başlarında garantilemiş oldu.
Alexis Mac Allister, 60. dakikada penaltıdan bir gol atarak skoru 2-1 yaptı.
Fulham ve Brighton için sırada ne var?
Fulham, 3 Eylül cumartesi günü, deplasmanda Tottenham ile karşılacak. Brighton ise bir gün sonra kendi evinde Leicester City'i ağırlayacak