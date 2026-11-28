Fulham, Oscar Bobb'un kasık sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar sahalardan uzak kalmasının beklenmesiyle büyük bir darbe aldı. Norveçli oyuncu, bu sezon Alvaro Arbeloa'nın takımının bütün Premier Lig maçlarına ilk 11'de başladı. Ancak pazar günkü Bournemouth karşılaşmasını ve yoğun yıl sonu maç takvimindekiler de dahil olmak üzere 11 maçı daha kaçırabilir.

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Bobb bir süre sahalardan uzak kalacak

Kasık sakatlığı yaşayan Bobb'un yeni yıla kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu, Fulham için ciddi bir darbe. Evening Standard'a göre kanat oyuncusu, pazar günü evlerinde oynayacakları Bournemouth maçını kaçıracak. Bobb, 11 maçta daha forma giyemeyebilir ve bu durumda yıl sonu tatil dönemi boyunca sahalardan uzak kalacak.

23 yaşındaki oyuncu, Fulham'ın bu sezonki 11 lig maçının tamamına ilk 11'de başladı. Son maçta, eski kulübü Manchester City deplasmanında alınan sürpriz 1-1'lik beraberlikte bir asist yaptı. Fulham, aralık sonundan ocak başına kadar birkaç günde bir maça çıkacak. Bu da Bobb'un yokluğunu daha da ağır bir kayıp hâline getiriyor.

Uzun bir sakatlık geçmişi

Son yıllarda sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Norveçli oyuncu için bu sorunlar yeni değil. Geçen yıl Manchester City'den Fulham'a katıldığında arka adalesinden sakattı. Bu nedenle ilk maçına çıkması yaklaşık iki ay gecikti.

Bundan önce, Ağustos 2024'te antrenmanda bacağını kırmış ve takip eden şubat ayına kadar forma giyememişti. Arbeloa'nın ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri hâline gelmesinin ardından yaşadığı bu son sakatlık, Bobb için ağır bir darbe oldu.

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Arbeloa kilit oyuncusunu en kötü zamanda kaybetti

Bu zamansız kayıp, görevindeki ilk altı lig maçını kazanamayan ancak sonunda Fulham'ı iyi sonuçlar almaya başlatan Arbeloa için ciddi bir sorun. Fulham, Aston Villa, Newcastle ve City ile berabere kaldığı maçların da yer aldığı beş karşılaşmalık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bobb'un yokluğu, geçen sezon Shakhtar Donetsk'ten kulüp rekoru kıran bir transfer bedeliyle gelen ancak bu sezon ligde yalnızca beş maça çıkan Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin'a fırsat yaratabilir. Arbeloa, ocak ayı öncesinde kaptan Calvin Bassey'e yönelik ilgiyi de savuşturmak zorunda kaldı .

Fulham'ın sıradaki rakibi Bournemouth

Fulham, pazar günü Craven Cottage'da Bournemouth'u ağırlayacak. Arbeloa, sezonun en yoğun bölümünde en etkili oyuncularından biri olmadan yenilmezlik serisini sürdürmenin bir yolunu bulmak zorunda.