24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Craven Cottage Fulham FCGetty Images
Book Fulham tickets

Çeviri:

Fulham 2026/27 biletleri nasıl satın alınır: Fiyatlar, fikstür ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Fulham
Premier Lig

Yaklaşan Premier League sezonu öncesinde Fulham biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şey

Fulham'ın 2026/27 sezonu biletleri, kulübün üst üste beşinci Premier League sezonu için şu anda satışta ve sezon etkileyici bir başlangıç yapıyor: 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı bir Batı Londra derbisi. Thames kıyısında yeni bir dönem başlıyor; Marco Silva'nın beş yılın ardından Benfica'ya gitmesi sonrası takımın başına Alvaro Arbeloa geçti ve Gonzalo Garcia ile Shea Charles'ın da aralarında bulunduğu yeni transferler kadroya tazelik kattı.

Art arda gelen 11'inciliklerin ardından taraftarlar, Arbeloa'nın Fulham'ı üst sıralara taşıyıp taşıyamayacağını görmek için Craven Cottage'ı dolduracak. Brighton Boxing Day'de, Arsenal ise 30 Aralık'ta deplasmana gelecek. GOAL, Fulham biletlerinin nereden alınacağını, ne kadar olduklarını ve takımın bu sezonki tüm iç saha maçlarını sizin için derledi.

Fulham biletlerini ayırt Şimdi satın al

Craven Cottage'taki yaklaşan Fulham 2026/27 maçları

Aşağıda, Fulham'ın 2026/27 sezonunda Craven Cottage'taki doğrulanmış tüm iç saha fikstürü yer alıyor:

TarihMaçOrganizasyonBiletler
Pzt 24 AğuFulham - ChelseaPremier LeagueBiletler
Cmt 5 EylFulham - Crystal PalacePremier LeagueBiletler
Cmt 19 EylFulham - Manchester UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 17 EkiFulham - Hull CityPremier LeagueBiletler
Cmt 7 KasFulham - Newcastle UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 28 KasFulham - BournemouthPremier LeagueBiletler
Cmt 12 AraFulham - BrentfordPremier LeagueBiletler
Cmt 26 AraFulham - Brighton & Hove AlbionPremier LeagueBiletler
Çar 30 AraFulham - ArsenalPremier LeagueBiletler
Çar 6 OcaFulham - Tottenham HotspurPremier LeagueBiletler
Cmt 23 OcaFulham - Aston VillaPremier LeagueBiletler
Cmt 6 ŞubFulham - Manchester CityPremier LeagueBiletler
Çar 10 ŞubFulham - Nottingham ForestPremier LeagueBiletler
Cmt 27 ŞubFulham - Leeds UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 20 MarFulham - LiverpoolPremier LeagueBiletler
Cmt 17 NisFulham - SunderlandPremier LeagueBiletler
Cmt 1 MayFulham - EvertonPremier LeagueBiletler
Cmt 8 MayFulham - Ipswich TownPremier LeagueBiletler
Paz 23 MayFulham - Coventry CityPremier LeagueBiletler

Tarihler, Premier League'in resmi fikstür açıklamasından alınmıştır ve başlama saatleri, televizyon yayın seçimleri yapıldıktan sonra her maç haftasından birkaç hafta önce netleşir. Bu yüzden yola çıkmadan önce mutlaka tekrar kontrol edin. AFC Wimbledon'a karşı iç sahadaki bir EFL Cup maçı da dahil olmak üzere kupa tarihleri, kesinleştikçe eklenecektir.

Fulham 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Fulham biletlerini liste fiyatı üzerinden almanın en iyi yolu, koltukların üç aşamada satışa çıkarıldığı kulübün resmi bilet portalıdır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak da genel satışta herkese. Ancak en büyük maçlar nadiren bu aşamaya kadar gelir. Kombineler, tüm iç saha lig maçlarına giriş ve kupa karşılaşmaları için öncelik sağlar, ancak yeni taraftarlar için tükenmiştir ve tek yol bekleme listesidir.

Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenektir. Platformda, yalnızca üyelere açık ve tükenen karşılaşmalar da dahil olmak üzere Fulham'ın tüm iç saha maçları için biletler listeleniyor; yeniden satış fiyatları yaklaşık 53 eurodan başlıyor ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamında korunuyor. Deplasman biletlerinde de sistem benzer işliyor: kulüp bunları önce ilk gelen alır esasına göre kombine sahiplerine satıyor, geri kalanları ise yeniden satış platformlarına düşüyor.

Daha premium bir maç günü deneyimi için ağırlama paketleri kulübün resmi internet sitesi üzerinden rezerve edilebiliyor. Açık büfe, içecek dahil hizmet ve balkon koltukları sunan Johnny Haynes ve Thameside Superboxes'tan, kulüp efsaneleri eşliğinde gümüş servis sunulan Chairman's Lounge'a ve maç öncesi tesis dışındaki Fulham Palace yemek deneyimine kadar çeşitli seçenekler mevcut. Seçenekler sınırlıdır ve talep oluşturmak koltuk garantisi vermez. Bu yüzden en büyük maçlar için ilginizi erken kaydedin.

Fulham biletlerini ayırt Şimdi satın al

Fulham 2026/27 biletleri ne kadar?

Fulham, Londra'daki daha uygun fiyatlı Premier League biletlerinden biri olmaya devam ediyor. Craven Cottage'ta liste fiyatı üzerinden maç günü biletleri, koltuğun konumuna, rakibe ve sezonun dönemine göre değişiyor ve son dönemde şu şekilde yapılandırıldı:

KategoriYetişkinYaşlıÖğrenciGenç
Hammersmith£35,00£30,00£30,00£15,00
Putney Home£35,00£30,00£30,00£15,00
Johnny Haynes E+F£50,00£45,00£45,00£25,00
Johnny Haynes Other£40,00£35,00£35,00£15,00

Yeniden satış pazarında Fulham biletleri, daha az talep gören maçlar için yaklaşık 53 eurodan listelenirken Chelsea derbisi, Boxing Day'deki Brighton maçı ve Arsenal, Liverpool ile iki Manchester kulübünün ziyaretlerinde fiyatlar sert şekilde yükseliyor. Maç günü yaklaştıkça fiyatlar artmadan önce şu anda mevcut tüm seçenekleri StubHub üzerinden karşılaştırın.

Fulham biletlerini ayırt Şimdi satın al

Craven Cottage hakkında bilmeniz gereken her şey

Craven Cottage, İngiliz futbolunun en köklü statlarından biridir. Londra'nın en eski üst lig kulübüne ev sahipliği yapan stat, Thames Nehri kıyısındaki konumu, tarihi Johnny Haynes Standı ve stadı modernleştirirken eski dünya cazibesini koruyan yeni yenilenmiş Riverside Standı ile ünlüdür. Fulham bugüne kadar hiç büyük bir kupa kazanmadı; 1975 FA Cup ve 2010 Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Bu yüzden Cottage'taki her sezon, bu bekleyişin sonunda sona ermesi umudunu taşıyor.

Ulaşım için en kolay seçenek toplu taşıma, çünkü stat çevresinde park imkanları ciddi şekilde kısıtlı. Londra metrosundaki Putney Bridge, Hammersmith ve Fulham Broadway istasyonları, ayrıca National Rail üzerindeki Putney ile Kingston, Putney ve Hammersmith'ten maç günü kalkan otobüsler stada hizmet veriyor. Maç günü dışında daha yakından görmek isterseniz, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce düzenlenen rehberli stat turları yaklaşık £22'dan başlıyor; oyuncu tüneli, soyunma odaları, saha kenarı ve ünlü Cottage balkonunu kapsıyor.

Derbiyle başlayan bir açılış, yeni teknik direktör dönemi ve yıl sonundaki Brighton ile Arsenal ziyaretleriyle birlikte Craven Cottage'a sezon boyunca yoğun talep olacak. En büyük maçlar tükenmeden önce Fulham 2026/27 biletlerinizi bugün StubHubüzerinden alın.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin