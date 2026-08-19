Fulham'ın 2026/27 sezonu biletleri, kulübün üst üste beşinci Premier League sezonu için şu anda satışta ve sezon etkileyici bir başlangıç yapıyor: 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı bir Batı Londra derbisi. Thames kıyısında yeni bir dönem başlıyor; Marco Silva'nın beş yılın ardından Benfica'ya gitmesi sonrası takımın başına Alvaro Arbeloa geçti ve Gonzalo Garcia ile Shea Charles'ın da aralarında bulunduğu yeni transferler kadroya tazelik kattı.

Art arda gelen 11'inciliklerin ardından taraftarlar, Arbeloa'nın Fulham'ı üst sıralara taşıyıp taşıyamayacağını görmek için Craven Cottage'ı dolduracak. Brighton Boxing Day'de, Arsenal ise 30 Aralık'ta deplasmana gelecek. GOAL, Fulham biletlerinin nereden alınacağını, ne kadar olduklarını ve takımın bu sezonki tüm iç saha maçlarını sizin için derledi.

Craven Cottage'taki yaklaşan Fulham 2026/27 maçları

Aşağıda, Fulham'ın 2026/27 sezonunda Craven Cottage'taki doğrulanmış tüm iç saha fikstürü yer alıyor:

Tarih Maç Organizasyon Biletler Pzt 24 Ağu Fulham - Chelsea Premier League Biletler Cmt 5 Eyl Fulham - Crystal Palace Premier League Biletler Cmt 19 Eyl Fulham - Manchester United Premier League Biletler Cmt 17 Eki Fulham - Hull City Premier League Biletler Cmt 7 Kas Fulham - Newcastle United Premier League Biletler Cmt 28 Kas Fulham - Bournemouth Premier League Biletler Cmt 12 Ara Fulham - Brentford Premier League Biletler Cmt 26 Ara Fulham - Brighton & Hove Albion Premier League Biletler Çar 30 Ara Fulham - Arsenal Premier League Biletler Çar 6 Oca Fulham - Tottenham Hotspur Premier League Biletler Cmt 23 Oca Fulham - Aston Villa Premier League Biletler Cmt 6 Şub Fulham - Manchester City Premier League Biletler Çar 10 Şub Fulham - Nottingham Forest Premier League Biletler Cmt 27 Şub Fulham - Leeds United Premier League Biletler Cmt 20 Mar Fulham - Liverpool Premier League Biletler Cmt 17 Nis Fulham - Sunderland Premier League Biletler Cmt 1 May Fulham - Everton Premier League Biletler Cmt 8 May Fulham - Ipswich Town Premier League Biletler Paz 23 May Fulham - Coventry City Premier League Biletler

Tarihler, Premier League'in resmi fikstür açıklamasından alınmıştır ve başlama saatleri, televizyon yayın seçimleri yapıldıktan sonra her maç haftasından birkaç hafta önce netleşir. Bu yüzden yola çıkmadan önce mutlaka tekrar kontrol edin. AFC Wimbledon'a karşı iç sahadaki bir EFL Cup maçı da dahil olmak üzere kupa tarihleri, kesinleştikçe eklenecektir.

Fulham 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Fulham biletlerini liste fiyatı üzerinden almanın en iyi yolu, koltukların üç aşamada satışa çıkarıldığı kulübün resmi bilet portalıdır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak da genel satışta herkese. Ancak en büyük maçlar nadiren bu aşamaya kadar gelir. Kombineler, tüm iç saha lig maçlarına giriş ve kupa karşılaşmaları için öncelik sağlar, ancak yeni taraftarlar için tükenmiştir ve tek yol bekleme listesidir.

Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenektir. Platformda, yalnızca üyelere açık ve tükenen karşılaşmalar da dahil olmak üzere Fulham'ın tüm iç saha maçları için biletler listeleniyor; yeniden satış fiyatları yaklaşık 53 eurodan başlıyor ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamında korunuyor. Deplasman biletlerinde de sistem benzer işliyor: kulüp bunları önce ilk gelen alır esasına göre kombine sahiplerine satıyor, geri kalanları ise yeniden satış platformlarına düşüyor.

Daha premium bir maç günü deneyimi için ağırlama paketleri kulübün resmi internet sitesi üzerinden rezerve edilebiliyor. Açık büfe, içecek dahil hizmet ve balkon koltukları sunan Johnny Haynes ve Thameside Superboxes'tan, kulüp efsaneleri eşliğinde gümüş servis sunulan Chairman's Lounge'a ve maç öncesi tesis dışındaki Fulham Palace yemek deneyimine kadar çeşitli seçenekler mevcut. Seçenekler sınırlıdır ve talep oluşturmak koltuk garantisi vermez. Bu yüzden en büyük maçlar için ilginizi erken kaydedin.

Fulham 2026/27 biletleri ne kadar?

Fulham, Londra'daki daha uygun fiyatlı Premier League biletlerinden biri olmaya devam ediyor. Craven Cottage'ta liste fiyatı üzerinden maç günü biletleri, koltuğun konumuna, rakibe ve sezonun dönemine göre değişiyor ve son dönemde şu şekilde yapılandırıldı:

Kategori Yetişkin Yaşlı Öğrenci Genç Hammersmith £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Putney Home £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Johnny Haynes E+F £50,00 £45,00 £45,00 £25,00 Johnny Haynes Other £40,00 £35,00 £35,00 £15,00

Yeniden satış pazarında Fulham biletleri, daha az talep gören maçlar için yaklaşık 53 eurodan listelenirken Chelsea derbisi, Boxing Day'deki Brighton maçı ve Arsenal, Liverpool ile iki Manchester kulübünün ziyaretlerinde fiyatlar sert şekilde yükseliyor. Maç günü yaklaştıkça fiyatlar artmadan önce şu anda mevcut tüm seçenekleri StubHub üzerinden karşılaştırın.

Craven Cottage hakkında bilmeniz gereken her şey

Craven Cottage, İngiliz futbolunun en köklü statlarından biridir. Londra'nın en eski üst lig kulübüne ev sahipliği yapan stat, Thames Nehri kıyısındaki konumu, tarihi Johnny Haynes Standı ve stadı modernleştirirken eski dünya cazibesini koruyan yeni yenilenmiş Riverside Standı ile ünlüdür. Fulham bugüne kadar hiç büyük bir kupa kazanmadı; 1975 FA Cup ve 2010 Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Bu yüzden Cottage'taki her sezon, bu bekleyişin sonunda sona ermesi umudunu taşıyor.

Ulaşım için en kolay seçenek toplu taşıma, çünkü stat çevresinde park imkanları ciddi şekilde kısıtlı. Londra metrosundaki Putney Bridge, Hammersmith ve Fulham Broadway istasyonları, ayrıca National Rail üzerindeki Putney ile Kingston, Putney ve Hammersmith'ten maç günü kalkan otobüsler stada hizmet veriyor. Maç günü dışında daha yakından görmek isterseniz, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce düzenlenen rehberli stat turları yaklaşık £22'dan başlıyor; oyuncu tüneli, soyunma odaları, saha kenarı ve ünlü Cottage balkonunu kapsıyor.

Derbiyle başlayan bir açılış, yeni teknik direktör dönemi ve yıl sonundaki Brighton ile Arsenal ziyaretleriyle birlikte Craven Cottage'a sezon boyunca yoğun talep olacak. En büyük maçlar tükenmeden önce Fulham 2026/27 biletlerinizi bugün StubHubüzerinden alın.