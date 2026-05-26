Fubo'da Dünya Kupası: Ücretsiz deneme sürümleri, fırsatlar, teklifler, abonelikler, paketler ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük ve en görkemli etkinliği olmaya hazırlanıyor. Bu muhteşem anların hiçbirini kaçırmamanız için Fubo, piyasadaki en kaliteli ve yüksek performanslı spor yayın platformlarından birini sunuyor. İster oturma odanızdaki televizyonda maçları çarpıcı, orijinal 4K kalitesinde izleyin, ister hareket halindeyken mobil cihazınızdan canlı maçları takip edin, Fubo tüm gerekli yayıncıları tek bir entegre platformda bir araya getiriyor.

GOAL, Fubo'da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak açıklıyor ve açılış maçından final düdüğüne kadar tek bir golü bile kaçırmamanız için en son fiyat planlarını, geçerli indirimleri, ücretsiz deneme sürelerini ve cihaz kurulum adımlarını inceliyor.

Hangi Fubo planları 2026 FIFA Dünya Kupası'nı içeriyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce yayın hakları FOX ve FS1 arasında paylaşılırken (104 maçın tamamını kapsar), İspanyolca yayınlar Telemundo ve Universo tarafından yapılır. Tüm maçlara erişebilmek için, bu dört kanalı da içeren bir plana ihtiyacınız vardır.





Fubo, her bütçeye ve dil tercihine uygun özel abonelik planları sunar:

Plan Promosyon Fiyatı (1. Ay) Standart Fiyat Dünya Kupası Yayını En Uygun Fubo Latino Aylık 9,99 $ (İlk 2 Ay) Aylık 14,99 Tam İspanyolca Yayın (Telemundo & Universo) Bütçeye önem veren taraftarlar, İspanyolca yayınlar Fubo Sports™ & Haberler Aylık 45,99 Aylık 55,99 Sadece FOX Maçları Giriş seviyesi İngilizce yayın Fubo Pro (Canlı TV Core) Aylık 48,99 Aylık 73,99 Tüm 104 Maç (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Tam HD kablo kesiciler Fubo Ultra Aylık 53,99 Aylık 83,99 104 Maçın Tamamı + 4K HDR Yayınları Yüksek kaliteli spor yayınlarını sevenler

Güncel Fubo Fırsatları, Teklifleri ve Ücretsiz Deneme Süreleri

Turnuva öncesinde yeni bir hesap açarak, çeşitli sezonluk indirimlere ve tanıtım promosyonlarına anında erişim sağlayabilirsiniz. Fubo, bu indirimleri manuel bir promosyon kodu gerektirmeden ödeme sırasında otomatik olarak uygular:

5 Günlük Ücretsiz Deneme: Tüm temel Canlı TV paketlerinde yeni kayıt olan kullanıcılar için geçerlidir. Hiçbir ön taahhütte bulunmadan platformun özelliklerini, kanal listelerini ve yayın kalitesini keşfedebilirsiniz.

Kayıt Olduğunuz İlk Ay İndirimleri: Yeni kullanıcılar, Fubo Pro veya Fubo Ultra'nın ilk ayında 25 ila 30 dolar arasında tasarruf edebilir ve turnuvanın kapsamlı grup aşaması için maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.

ID.me Üzerinden Doğrulama İndirimleri: Fubo, askeri personel, ilk müdahale ekipleri, devlet çalışanları ve yaşlılar için özel bir promosyon teklifi sunarak, Fubo Pro'nun ilk iki ayında 30 $ indirim sağlar.









Dünya Kupası için Fubo'yu nasıl kurabilirsiniz?

Hesabınızı oluşturmak ve uygulamayı cihazlarınıza yüklemek iki dakikadan az sürer:

Aboneliğinizi Seçin: Resmi Fubo kayıt sayfasını ziyaret edin, ev bütçenize uygun canlı TV paketini seçin (4K kalitesinde izlemek istiyorsanız Ultra paketini seçtiğinizden emin olun) ve 5 günlük deneme sürenizi etkinleştirin. Yerel Uygulamayı İndirin: Fubo, neredeyse tüm donanım ekosistemlerinde tamamen optimize edilmiş, yüksek kare hızına sahip uygulamalar sunar. Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Samsung/LG Akıllı TV'ler ve iOS/Android mobil cihazlar dahil olmak üzere cihazınızdaki App Store'a gidin ve yükle'ye tıklayın. Giriş Yapın ve Yapılandırın: Ekranınızda uygulamayı açın, yeni kaydettiğiniz kimlik bilgileriyle giriş yapın ve bölgenizdeki FOX veya Telemundo yayın ortaklarının yerel ağını hemen açmak için yerel posta kodunuzu doğrulayın.

Fubo'da 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak izleyebilir misiniz?

Fubo, premium bir abonelik hizmeti olarak çalışsa da, kablolu yayın aboneliğini iptal edenler, 5 günlük ücretsiz deneme sürümünü stratejik olarak kullanarak çok sayıda önemli maçı tamamen ücretsiz olarak izleyebilirler.

Örneğin, turnuvanın açılış törenlerinden hemen önce deneme sürenizi başlatırsanız, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçının yanı sıra USMNT'nin Paraguay ile oynayacağı merakla beklenen ilk maçı da tamamen izleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Fubo'nun her kademesi Sınırsız Bulut DVR özelliği ile donatılmıştır. İş gününüz sırasında veya gece geç saatlerde pazar dışı bir maç başlıyorsa, maçı otomatik olarak kaydetmek üzere ayarlayabilir ve herhangi bir cihazdan kendi programınıza göre maçın tamamını izleyebilirsiniz.



Fubo'da Dünya Kupası'nı 4K kalitesinde izleyebilir misiniz?

Evet! Fubo, canlı spor yayınlarında en üst düzey kaliteyi sunan önde gelen platformlardan biridir. Fubo Ultra paketine abone olarak, resmi yayıncıların ultra yüksek çözünürlüklü yayınlarını doğrudan alan özel 4K etkinlik kanallarına erişim elde edersiniz. Uyumlu bir 4K ekran ve güçlü bir internet bağlantısıyla bir araya geldiğinde Fubo, kesinti veya gecikme sorunu yaşamadan canlı stadyum atmosferini doğrudan oturma odanıza taşır.







