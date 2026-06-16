2026 FIFA Dünya Kupası resmen başladı ve futbolseverlere turnuvanın tarihindeki en büyük ve en görkemli edisyonunu sunuyor. Grup aşaması heyecanının doruğa ulaştığı bu dönemde her bir inanılmaz anı kaçırmamak için Fubo, piyasadaki en kaliteli ve yüksek performanslı spor yayın platformlarından birini sunuyor. İster oturma odanızdaki televizyonda maçları muhteşem, orijinal 4K kalitesinde izlemek, ister hareket halindeyken mobil cihazınızdan canlı maçları takip etmek isteyin, Fubo tüm gerekli yayıncıları tek ve bütünlüklü bir platformda bir araya getiriyor.

GOAL, Fubo üzerinden devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası’nı nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak açıklıyor; güncellenen fiyat planlarını, turnuva süresince geçerli canlı yayın indirimlerini, ücretsiz deneme sürelerini ve cihaz kurulum adımlarını ele alıyor. Böylece grup aşamasından final düdüğüne kadar tek bir golü bile kaçırmayacaksınız.









TV programında yer alan yaklaşan Dünya Kupası maçları





Hangi Fubo planları 2026 FIFA Dünya Kupası'nı içeriyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce yayın hakları FOX ve FS1 arasında paylaşılırken (104 maçın tamamını kapsar), İspanyolca yayınlar ise Telemundo ve Universo tarafından gerçekleştirilir. Tüm maçlara erişebilmek için bu dört kanalı da içeren bir plana ihtiyacınız vardır.





Fubo, her bütçeye ve dil tercihine uygun özelleştirilmiş abonelik planları sunar:

Paket Promosyon Fiyatı (1. Ay) Standart Fiyat Dünya Kupası Yayınları En Uygun Fubo Latino Aylık 9,99 $ (İlk 2 Ay) Aylık 14,99 $ İspanyolca Yayınların Tamamı (Telemundo ve Universo) Bütçesine dikkat eden taraftarlar, İspanyolca yayınlar Fubo Sports™ ve Haberler Aylık 45,99 $ Aylık 55,99 $ Sadece FOX kanalındaki maçlar Giriş seviyesi İngilizce yayınlar Fubo Pro (Canlı TV Core) Aylık 48,99 $ Aylık 73,99 $ 104 Maçın Tamamı (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Tam kapsamlı HD kablo TV alternatifi Fubo Ultra Aylık 53,99 $ Aylık 83,99 $ 104 Maçın Tamamı + 4K HDR Yayınları Yüksek kaliteli spor yayınlarını sevenler

Güncel Fubo Fırsatları, Teklifleri ve Ücretsiz Deneme Süreleri

Turnuva öncesinde yeni bir hesap açarak, çeşitli sezonluk indirimlere ve tanıtım kampanyalarına anında erişim sağlayabilirsiniz. Fubo, bu indirimleri ödeme sırasında manuel bir promosyon kodu gerektirmeden otomatik olarak uygular:

5 Günlük Ücretsiz Deneme: Tüm ana Canlı TV paketlerinde yeni kayıt olan kullanıcılar için geçerlidir. Hiçbir ön taahhütte bulunmadan platformun özelliklerini, kanal listelerini ve yayın kalitesini keşfedebilirsiniz.

Kayıt Olduğunuzda İlk Ay İndirimleri: Yeni kullanıcılar, Fubo Pro veya Fubo Ultra aboneliklerinin ilk ayında 25 ila 30 dolar arasında tasarruf edebilir ve böylece turnuvanın kapsamlı grup aşaması için maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

ID.me Üzerinden Doğrulama İndirimleri: Fubo, askeri personel, ilk müdahale ekipleri, kamu çalışanları ve yaşlılar için özel bir promosyon teklifi sunarak, Fubo Pro aboneliğinizin ilk iki ayında 30 $ indirim sağlar.









Dünya Kupası için Fubo'yu nasıl kurabilirsiniz?

Hesabınızı oluşturmak ve uygulamayı cihazlarınıza yüklemek iki dakikadan az sürer:

Aboneliğinizi Seçin: Resmi Fubo kayıt sayfasını ziyaret edin, ev bütçenize uygun canlı TV paketini seçin (4K kalitesinde izlemek istiyorsanız Ultra paketini seçtiğinizden emin olun) ve 5 günlük deneme sürenizi etkinleştirin. Yerel Uygulamayı İndirin: Fubo, neredeyse tüm donanım ekosistemlerinde tamamen optimize edilmiş, yüksek kare hızına sahip uygulamalar sunar. Cihazınızda App Store'a gidin — Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Samsung/LG Akıllı TV'ler ve iOS/Android mobil cihazlar dahil — ve "Yükle"ye tıklayın. Giriş Yapın ve Ayarları Yapın: Ekranınızda uygulamayı açın, yeni kaydettiğiniz kimlik bilgileriyle giriş yapın ve bölgenizdeki FOX veya Telemundo yerel yayın ortaklarının erişimini hemen açmak için posta kodunuzu doğrulayın.

Fubo'da 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak izleyebilir misiniz?

Fubo, premium bir abonelik hizmeti olarak çalışsa da, kablolu yayın aboneliğini iptal edenler, 5 günlük ücretsiz deneme sürümünü stratejik bir şekilde kullanarak çok sayıda önemli maçı tamamen ücretsiz olarak izleyebilirler.

Örneğin, deneme sürenizi turnuvanın açılış törenlerinden hemen önce başlatırsanız, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçının yanı sıra ABD Milli Takımı’nın Paraguay’a karşı oynayacağı merakla beklenen ilk maçı da tamamen izleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Fubo’nun her abonelik seviyesinde Sınırsız Bulut DVR özelliği bulunur. İş saatlerinizde veya gece geç saatlerde başka bir bölgede oynanan bir maç başlıyorsa, maçı otomatik olarak kaydetmek üzere ayarlayabilir ve kaydı istediğiniz zaman herhangi bir cihazdan izleyebilirsiniz.



Fubo'da Dünya Kupası maçlarını 4K kalitesinde izleyebilir misiniz?

Evet! Fubo, canlı spor yayınlarında en yüksek kaliteyi sunan önde gelen platformlardan biridir. Fubo Ultra paketine abone olarak, resmi ultra yüksek çözünürlüklü yayınları doğrudan ev sahibi yayıncılardan alan özel 4K etkinlik kanallarına erişim elde edersiniz. Uyumlu bir 4K ekran ve güçlü bir internet bağlantısıyla birlikte Fubo, kesinti veya gecikme sorunu yaşamadan canlı stadyum atmosferini doğrudan oturma odanıza getirir.







