Fuat Taşkesenligil: Stadın zemini mükemmel, eleştiriler kasıtlı yapılıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, BB Erzurumspor'un maçlarını oynadığı stadyumun zeminine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetle ayrıldığı BB Erzurumspor deplasmanında sezonu kapatan milli futbolcu Cenk Tosun'un sakatlığının ardından gözler mavi-beyazlı ekibin zeminine ve bu zeminin sorumlularına çevrilirken, konuya ilişkin bir açıklama da Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'den geldi.

Maçın ardından başta Oğuzhan Özyakup olmak üzere bazı isimlerin zemine yönelik eleştirilerini değerlendiren Taşkesenligil, Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminini mükemmel olarak nitelendirdi.

Taşkesenligil zeminin Türkiye'deki birçok zeminden iyi durumda olduğunu ve yapılan eleştirilerin kötü niyetli olduğunu savundu.

Fuat Taşkesenligil ne söyledi?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte zeminin bazı bölgelerinde engebelerin görülebileceğini belirten Taşkesenligil, buna rağmen milli futbolcunun sakatlık geçirdiği bölgede zemine ilişkin herhangi bir problem bulunmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Baharla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu bütün zeminin tümüne mal etmek doğru değil.

"Kaldı ki Cenk Tosun'un düştüğü 10 metrekarelik alan da mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir zemin.

"Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Ben emek veren arkadaşlarım için üzülüyorum.

"Erzurum'un ağır kış şartlarına rağmen bu zemin üzerinde hiçbir maç iptal edilmeksizin, haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemini böyle dipdiri tuttuk.

"Yapılanlara rağmen bu eleştiriler yanlı eleştiriler. Bu eleştiriler kasıtlı eleştiriler. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek."