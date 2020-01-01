Fuat Çapa: Üretirseniz Avrupa ile mesafeyi kısa tutarsınız

Salgın sonrası yeni bir futbol düzenine geçileceğini belirten Fuat Çapa, altyapıdan oyuncu çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle Türk futboluna yön verecek yeni bir sürece girilmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig ekibinin 51 yaşındaki teknik direktörü, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı verimli geçirdiklerini belirtti.

Futbolculara evlerinde yapabilmeleri için çalışma programları gönderdiklerini aktaran Fuat Çapa, "Oyuncular, haftada bir kez e-mail yoluyla yazılı ve görüntülü olarak ne yaptıklarına dair bizi bilgilendiriyor. Biz de onları kontrol ediyoruz. Haftada 1-2 kez oyuncularla telekonferans yapıyoruz. Futbolcular, oluşturduğumuz WhatsApp grubuyla iletişimde kalıyor" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Takımdaki yabancı oyuncuların hepsinin 'de kaldığını vurgulayan Çapa, "Yabancı oyuncularımızın ülkelerine gitmesine izin vermedik. Sürecin nasıl olacağı belli değil. Futbolcuların gidiş ve dönüş dönemlerinde karantinada kalmaları gerekecek. Sıkıntılı bir süreç. Bunu oyuncularımızla paylaştık ve böyle bir karar aldık" diye konuştu.

"Daha paylaşımcı olmayız"

Salgının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle Türk futboluna yön verecek yeni bir sürece girilmesi gerektiğini dile getiren Fuat Çapa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun tekrar inşa edilebilmesi ve yapılanması için bu süreci doğru değerlendirmemiz gerek. Türk futboluna yeni bir yön verecek süreç. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu konuda gerekli mesajları verdi. Bu mesajları doğru bir şekilde alacak kulüpler her anlamda Türk futbolunu domine edecek. Bu süreçte kulüplerin ekonomik sıkıntıları artacak. Üretmek zorunda kalacaksınız. Üretirseniz Avrupa ile mesafeyi kısa tutarsınız. Değerlendiremezseniz ise yok olan kulüplerin sayısı artacak. Bu da Türk futbolu adına üzücü olur. Türkiye'de benim değil de bizim düşüncesiyle bilgilerimizi paylaşırsak Türk futboluna çok şey katarız. Teknik adamlar arasında daha paylaşımcı olmayız. Umarım Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı bu işi başlatır ve bazı kararların alınmasında etkili olur."

"Takımların mental anlamda ne kadar hazır oldukları çok önemli"

Fuat Çapa, liglerin tekrar başlamasıyla takımların fiziksel yeterlilikten ziyade mental anlamda hazır olmalarının önemine dikkati çekti.

Ülkelerine 2-3 aydır gidemeyen yabancı oyuncuların bulunduğunun altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

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"Ligler tekrar başladığında takımların fiziksel yeterlilikten ziyade mental anlamda ne kadar hazır oldukları çok önemli. Sosyal medyada olumlu ve olumsuz çok şey yazılıyor. Oyuncuları biraz oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ülkelerine 2-3 aydır gidemeyen yabancı futbolcular var. Hazırlık dönemi başladığında ve liglere devam edildiğinde 6-7 ay ailesinden uzak kalan oyuncularımız olacak. Futbolcuları fiziksel olarak bir noktaya getirebilirsiniz. Önemli olan bu süreçte oyuncuları mental anlamda belirli bir seviyeye getirebilmek. Bu, daha fazla zaman alacak. Bu sürecin mental ve psikolojik yönünü idare etmek maça hazırlamak kadar önem taşıyacak."

"Oyuncuların hislerini benden daha iyi bilen olmaz"

Koronavirüs salgınına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Fuat Çapa, şunları kaydetti:

"Afyon'da annem ve babamla beraberim. Ailem 'da. Ailemle görüntülü olarak görüşüyoruz. Yaklaşık 3 aydır ailemi görmüyorum. Oyuncuların şu an ne hissedebileceğini benden daha iyi bilen olmaz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Üzücü bir süreç ama bizler profesyonel insanlarız. Bu süreci geride bıraktıktan sonra işimize döneceğiz. Hazır olmamız gerekiyor. Belçika, , ve 'da bulunan teknik direktörler ile grubumuz var. Bu gruplarla iletişim içindeyiz. Süreci nasıl değerlendirdikleri, oyunculara nasıl program verdikleri ve ne gibi dönüş aldıklarına dair bilgi alışverişinde bulunuyoruz."