Fuat Çapa: Oyun anlamında gelişmekteyiz

Kayserispor'u 5-1 yenen Kasımpaşa'da Fuat Çapa, son 3 haftada geliştiklerini söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hes Kablo 'u 5-1 yenen 'da teknik direktör Fuat Çapa, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, yaptıkları analizlerin ve antrenmanların sahaya yansımasının umut verici olduğunu belirtti.

İki takım adına önemli bir müsabakanın geride kaldığını aktaran Fuat Çapa, "Hes Kablo Kayserispor, çok açık oynayan bir takım. Kazandığınız toplar sonucunda kısa kısa paslarla çıkarsanız bu maçtaki pozisyonları yakalarsanız. Yapmış olduğumuz analizlerin sahaya yansıması mutlu edici ve umut verici. Ancak bugün bir maçı kazandık. Önümüzde 9 müsabaka daha var. Son 3 haftadır oyun anlamında gelişmekteyiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.