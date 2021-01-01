Fuat Çapa'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus'a sitem

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa takımının 2-1 mağlup olduğu Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Zeminden dolayı maç öncesi planladıkları oyunu karşılaşmanıın ilerleyen bölümlerinde terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Çapa, "Buraya gelmeden önce daha farklı bir oyun planımız vardı ama bunu değiştirmek zorunda kaldık. İlk 15 dakika dışında bu sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Beraberlikten sonra umutlandık. Daha çok kanatları kullandık" dedi.

Aydınus'a sitem

Varga'ya yapılan müdahelenin VAR'da değerlendirilmemesini eleştiren Çapa, "Varga'ya yapılan hamlenin VAR'da incelenmemesi çok üzücü. Fırat hocanın anladığım kadarıyla Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var. Bugün yaşanan pozisyon şampiyonluğa oynayan takımlardan biri adına yaşansa yer yerinden oynardı. Bazen söylemeyelim diyoruz çoğu zaman da söylemiyoruz ama bu kararlar bizim geleceğimizi de belirliyor. Bu kadar ucuz ya da bu kadar basit olmamalı. VAR odasında o kadar teknoloji var ama bazı pozisyonlar değerlendiriliyor bazı pozisyonlar değerlendirilmiyor" dedi.