Fuat Çapa: Galatasaray için de kolay bir karşılaşma olmayacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray ile yapacakları maçta iyi bir futbolla istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak lacivert-beyazlılarda teknik direktör Fuat Çapa, Anadolu Ajansı' na açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ligde çıktığı son 5 maçını kazandığını hatırlatan Çapa, "Sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısında oyun anlayışında değişikliğe gitti. Galatasaray, temposu düşük ve merkezden gelmeye çalışan bir takımdı ancak Onyekuru'nun gelmesi ve Mostafa Mohamed'in forvete katkısıyla kanatları daha iyi kullanmaya başladı. Geçiş oyununu çok iyi oynayacak düzeye geldiler. Belirli oyun şablonları var. Biz onlara önlem almaya çalışacağız. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Ancak Galatasaray için de kolay bir karşılaşma değil" ifadelerini kullandı.

"İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz"

Galatasaray'ın eksikliklerinden faydalanmaya çalışacaklarını aktaran 52 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Her rakibin sağlamış olduğu avantajın bir de dezavantajı var. Bu dezavantajları avantaja çevirip pozisyon üretmeye çalışacağız. Her takım her puanın değerini ve önemini çok net bir şekilde biliyor. Biz orada çıkıp iyi bir şekilde oynamaya çalışacağız. Kasımpaşa'yı güzel bir şekilde temsil edip, inşallah iyi bir sonuçla döneceğiz."

Maçın başlama saatinde değişikliğe gidilmesi

Fuat Çapa, müsabakanın başlama saatinin öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00'dan 16.00'ya alınmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Maç saatinde kar yağışının çok fazla olacağı öngörülüyor. Günümüz teknolojisini sadece VAR ile değil genel anlamda kullanırsak ve değerlendirirsek daha iyi olur. Kar yağışı altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında futbolun kalitesinin ne kadar düştüğünü gördük. İnsanlar tribünlere gelemiyor ama televizyonun başında güzel bir futbol seyretmek ister. Bu sezon kulüplerin fazla zamanı olmaması gerekçesiyle zeminlere çok fazla bakım yapılamadı. Maçın böyle bir havada oynanması mutlaka bir sonraki müsabakaya yansıyacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karara uymak zorundayız."