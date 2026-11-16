Frosinone teknik direktörü Massimiliano Alvini, Panchina d'Argento ödülünü aldıktan sonra tepki gösterdi: “İtalyan futbolunda yetenek yok demeyi bırakalım”

Frosinone teknik direktörü Massimiliano Alvini, İtalyan futbolunda genç yetenek bulunmadığı yönündeki iddialara son verilmesini istedi ve “Kesinlikle böyle bir eksiklik yok” dedi. 2025-26 Panchina d'Argento ödülünün sahibi, takımının Serie A'ya hızlı başlangıcında genç İtalyanlara şans verdi. Ancak Alvini, sezon boyunca tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurguluyor.

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Alvini, Panchina d'Argento ödülünü Coverciano'da aldı

Alvini, Serie B'nin en iyi teknik direktörüne verilen 2025-26 Panchina d'Argento ödülünün sahibi olarak pazartesi günü açıklandı. Ödül, Frosinone'yi geçen sezon doğrudan üst lige taşıyarak takımın ikinci ligdeki iki yıllık dönemini sona erdirmesindeki başarısını taçlandırdı. Serie A'nın en iyi teknik direktörüne verilen büyük ödül Panchina d'Oro'yu ise Inter'den Cristian Chivu aldı .

Football Italia'nın takip ettiği Coverciano'daki etkinlikte konuşan Alvini, şunları söyledi: “Bu, özellikle meslektaşlarımdan geldiği için güzel bir takdir. Beklenmedik bir başlangıç yaptık ama bu, daha uzun bir yolculuğun parçası olmalı. Henüz başındayız, ilerlemeye devam etmeliyiz.”

Alvini, genç İtalyan yetenekleri savundu

Alvini, bu sezon Frosinone'de genç İtalyan oyunculara güvenmesiyle büyük övgü topladı. Ülkede yetişen genç oyunculara en üst ligde kendilerini gösterme fırsatı verdi. Ayrıca ülke genelinde keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazla yetenek olduğuna inanıyor.

“Geleceği parlak çok sayıda genç var” dedi. “Önemli olan, bu genç oyuncuların kendilerini geliştirme ve her gün çok çalışma isteğine sahip olması. Yapmaları gereken bu. İtalyan futbolunda yetenek yok demeyi bırakalım, kesinlikle böyle bir eksiklik yok.”

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Frosinone'nin tek hedefi ligde kalmak

Frosinone, Serie A'ya etkileyici bir dönüş yaptı. Juventus'un üzerinde, altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasıyla arasında yalnızca dört puan var. Ancak Alvini, kimsenin bu tabloya kapılmasını istemiyor.

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“Şu aşamada küme düşmekten kaçınmak dışında bir şey düşünmek hata olur. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak” dedi. “Bu hedefe ulaştıktan sonra daha sağlam bir temel oluşturmaya ve daha büyük hedeflere yönelmeye başlayabiliriz. Ama şu anda ligde kalmak dışında bir şeyden söz etmek ters etki yaratır.”

Frosinone, San Siro'da Milan ile karşılaşacak

Millî aranın ardından Frosinone'yi San Siro'da Milan'a karşı zorlu bir deplasman maçı bekliyor.

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Alvini, “Rakibimize saygısızlık etmeden kendi oyunumuzu oynamalı ve oyunu yönlendirmeye çalışmalıyız” dedi. “Kaliteli oyunculara sahip güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz ama sahada her zaman kendi oyun anlayışınızı uygulamaya çalışmalısınız.”