Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, Massimiliano Alvini’nin takımının bu sezonki müthiş performansını ve transfer piyasası açısından da dikkat çeken yıldızları Raimondo, Kvernadze ve Palmisani’yi anlatıyor.

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70. yaş gününde Radio Sportiva'ya röportaj veren Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, şunları söyledi: "Şimdiye kadar aldığımız sonuçlar beklenmedikti ama önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. İyi başladık ancak hâlâ yokuş tırmanıyoruz. Geçen yılki takıma güveniyorduk. Sadece üç maç kaybederek önemli bir üst lige yükselme başarısı elde ettik. Güçlü oyuncular geldi, bazıları hâlâ takıma uyum sağlama sürecinde. Clara Vista'yla (kulübün %80'ini satın alan yatırım fonu) kaynaklarımız ve gelecek için fırsatlarımız var."

Antonio Raimondo hakkında: Şu anda sakat olan ve bu sezon Serie A ile İtalya Kupası'nda çıktığı 10 maçta 9 gol atan forvet için Castagnini, "Onu gol atamadığı bir sezonun ardından transfer ettik. Ona inanıyoruz ama yarattığı etki beklenmedikti. Sakatlığı üzücü, ancak dönmesini bekliyoruz" dedi.

Ocak ayı transfer dönemi hakkında: "Kvernadze ve Palmisani mi? Çok yakından takip ediliyorlar. Ama onlar için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ocak ayında herkesi takımda tutacağımızı düşünüyorum. Clara Vista'yla bunu yapacak gücümüz var. Gelen transferler mi? Bu takımı güçlendirmek zor, dikkatli olmak gerekiyor. Bir fırsat çıkarsa değerlendireceğiz."