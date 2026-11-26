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Massimiliano Alvini'nin çalıştırdığı Frosinone, milli aranın öncesinde ve sonrasında Cagliari ile Milan'a üst üste yenilmesinin ardından toparlanmak istiyor. Bu iki mağlubiyet, takımın sezona yaptığı başarılı başlangıcın etkisini biraz azalttı. Serie A'nın 13. haftasında cumartesi gününün ilk maçında Frosinone, Stirpe'de Parma ile karşılaşacak.

Alberto Gilardino'nun çalıştırdığı Parma, son haftada Malen'in dört gol attığı maçta Roma'ya Tardini'de 5-1 yenildi. Frosinone 20 puanla yedinci sıradayken Parma, Sassuolo ile aynı puanda, yalnızca Udinese ve Venezia'nın önünde sondan üçüncü sırada bulunuyor.

Frosinone-Parma maçına dair tüm bilgiler: saat, muhtemel 11'ler, televizyon ve canlı yayın bilgileri.

FROSINONE-PARMA: TV KANALI VE CANLI YAYIN



Maç: Frosinone-Parma

Tarih: Kasım 2026, cumartesi

Saat: 15.00

TV kanalı: DAZN

İnternet yayını: DAZN

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FROSINONE-PARMA MUHTEMEL 11'LERİ



FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. Teknik direktör: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri; Touré, Elphege. Teknik direktör: Gilardino.

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FROSINONE-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?



Frosinone ile Parma arasındaki maç, uyumlu akıllı televizyonlarda uygulama üzerinden veya oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak DAZN üzerinden canlı izlenebilecek.

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FROSINONE-PARMA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Frosinone-Parma maçı akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlardan da DAZN uygulaması ve internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.