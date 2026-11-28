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Massimiliano Alvini'nin çalıştırdığı Frosinone, milli aradan önce Cagliari'ye, aradan sonra da Milan'a yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı. Sezona yaptığı çok iyi başlangıç bu sonuçlarla biraz gölgelenirken Frosinone, Serie A'nın 13. haftasında cumartesi gününün ilk maçında Stirpe'de Parma'yı ağırlayacak.

Alberto Gilardino'nun Parma'sı, son haftada Malen'in dört gol attığı maçta Tardini'de Roma'ya 5-1 yenildi. Frosinone 20 puanla yedinci sıradayken Parma'nın ligdeki durumu pek parlak değil: Sassuolo ile aynı puanda olan takım, yalnızca Udinese ve Venezia'nın önünde, sondan üçüncü sırada.

Frosinone-Parma maçına dair tüm bilgiler: saat, ilk 11'ler, TV ve canlı yayın bilgileri.

FROSINONE-PARMA: TV KANALI VE CANLI YAYIN



Maç: Frosinone-Parma

Tarih: Kasım 2026, cumartesi

Saat: 15.00

TV kanalı: DAZN

Canlı yayın: DAZN

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FROSINONE-PARMA RESMÎ İLK 11'LER



FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Fabbian, F. Carboni; El Bilal Touré, Elphege. Teknik direktör: Gilardino.

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FROSINONE-PARMA MAÇI TV'DE NEREDEN İZLENİR?



Frosinone ile Parma arasındaki mücadele, DAZN'ın uyumlu akıllı televizyonlardaki uygulamasından canlı yayınlanacak. Maç, oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar üzerinden de izlenebilecek.

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FROSINONE-PARMA MAÇI İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Frosinone-Parma maçı akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan da canlı izlenebilecek. Yayın, DAZN uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapılacak.