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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Frosinone’de Zerbin’in sağlık muayeneleri devam ediyor: Napoli’den kalıcı transfer olarak geliyor

SSC Napoli
Frosinone

Alessio Zerbin’in Frosinone’ye dönüşü belirleyici aşamasına giriyor

Frosinone, teknik direktör Alvini’nin kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. 2021/2022 sezonunda Serie B’de 31 maçta 9 gol atarak sarı-mavi formayla önemli bir performans sergileyen Alessio Zerbinin geri dönüşü için görüşmelerin son aşamasına gelindi. 1999 doğumlu oyuncunun, daha önce başarılı olduğu bir kulübe geri dönme isteği, Frosinone için hayati öneme sahipti.

TuttoFrosinone.com’un haberine göre, oyuncu şu anda Napoli’de gerekli tıbbi muayenelerden geçiyor ve bu süreçleri tamamlıyor. Bu, transfer için vazgeçilmez bir ön hazırlık aşamasıdır. Sarı-mavi kulüp ile Napoli kulübü arasındaki anlaşma, kesin transfer yönünde devam ediyor.

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