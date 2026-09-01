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Frosinone'de Ghedjemis hâlâ Monaco'yu bekliyor: Lazio kulübünün karşı hamlesi şimdiden hazır

AC Milan

Ghedjemis, Frosinone’da kalmaya yakın. Hatta sözleşme uzatma da gündemde - devamı için: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/ghedjemis-permanenza-frosinone-parlare-rinnovo-2268699

Fares Ghedjemis, transferde başrolde olduğu durumdan etkilendiği için Frosinone'nin ligdeki ilk maçlarını kaçırdı. Güçlü Cezayirli kanat oyuncusu Monaco'ya gitmek istiyor ancak Frosinone, şu ana kadar 25/30 milyon euro istediği için Monegask kulübünün yaptığı iki teklifi de geri çevirdi.

Taraflar arasındaki görüşmeler hâlâ sürüyor ancak saatler geçtikçe transfer ihtimali azalıyor. Frosinone ise kendi cephesinde karşı hamlesini hazırladı: transfer döneminin sonunda sözleşme yenileme ve maaş iyileştirmesi.

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