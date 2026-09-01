Frosinone'de Ghedjemis hâlâ Monaco'yu bekliyor: Lazio kulübünün karşı hamlesi şimdiden hazır

Fares Ghedjemis, transferde başrolde olduğu durumdan etkilendiği için Frosinone'nin ligdeki ilk maçlarını kaçırdı. Güçlü Cezayirli kanat oyuncusu Monaco'ya gitmek istiyor ancak Frosinone, şu ana kadar 25/30 milyon euro istediği için Monegask kulübünün yaptığı iki teklifi de geri çevirdi.

Taraflar arasındaki görüşmeler hâlâ sürüyor ancak saatler geçtikçe transfer ihtimali azalıyor. Frosinone ise kendi cephesinde karşı hamlesini hazırladı: transfer döneminin sonunda sözleşme yenileme ve maaş iyileştirmesi.