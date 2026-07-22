Frosinone, Artistico için Lazio ile temasa geçti: Gattuso, eski Spezia oyuncusunu kadroda tutmak istiyor

Frosinone, Serie A’ya görkemli bir dönüş için çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, ligde kalma şansını değerlendirebilecek rekabetçi bir kadro oluşturmak: öncelik, teknik direktör Alvini’ye fiziksel olarak güçlü ve gol kokusu iyi bir forvet kazandırmak. Pescara ile Di Nardo için yürütülen görüşmeler ise bir türlü ilerlemiyor; kulüp başkanı Sebastiani, oyuncu için hâlâ 3 milyon euro talep ediyor. Ayrıca, Spezia formasıyla geçen sezon Serie B’de 13 gol ve 1 asist kaydeden 2002 doğumlu forvet Gabriele Artistico için Lazio ile de sürekli temas halindeler. Şu anda, Lazio’nun yeni teknik direktörü Rino Gattuso, hazırlık kampının ilk günlerinde forvetin kalitesinden çok etkilendiği için transfer görüşmelerini askıya almış durumda.