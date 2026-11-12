Frey: "İtalya ve Fransa, birbirine yakın iki rakip ama aralarında nefret yok. Donnarumma, Maignan'dan daha iyi"

Röportajın en dikkat çekici bölümleri şöyle:

Frey, İtalya-Fransa maçı nasıl bir karşılaşma olacak?

"Sıradan bir maç olmayacak. Birbirlerine yakın ama aynı zamanda rakip iki ülke. Aralarında nefret yok, ancak bu karşılaşma her ikisi için de her zaman özel. Zidane beni davet etti, statta olacağım ve maçı büyük bir keyifle izleyeceğim. Şu anda farklı durumlar yaşayan bu iki millî takımı merak ediyorum: Biri kazanmak zorunda, diğeri yeniden doğmalı."

İtalya kadroya birçok genç oyuncu çağırdı. Fransa Millî Takımı'na almak isteyeceğiniz biri var mı?

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

"Bugün için hayır. Çünkü Fransa'nın kazanmaya hazır ve alışkın büyük şampiyonlardan oluşan bir takımı var."

Maignan mı, Donnarumma mı? Hangisini daha komple bir kaleci olarak görüyorsunuz?

"İkisi de artık oldukça deneyimli, önemli kaleciler. Her ikisi de inişli çıkışlı dönemlerden geçti. Maignan, Milan'da çok iyi işler yaptı ama daha az parlak dönemleri de oldu. Gigio da kendi yolundan geçti ve şu anda kulübünde pek kolay olmayan bir dönem yaşıyor. İkisi de uluslararası üne sahip kaleciler. Kazandıkları kupalara bakarsak Donnarumma çok şey kazandı; Şampiyonlar Ligi'ni de. Birini seçmem gerekirse Gigio'yu seçerim, özellikle de bu yıllarda kazandıklarından dolayı."

Peki tam da bu nedenle, Fransa'ya karşı hiç İtalya'yı desteklediğiniz oldu mu?

"Ocak 2006'da dizimi kırdım ve Dünya Kupası'na gidecek kadronun dışında kaldım. Sonra finalde İtalya ile Fransa karşılaştı. Fransa ve takım arkadaşlarım için üzüldüm ama İtalya adına sevindiğimi de hissettim. Ben Fransızım ve ülkemi temsil ediyorum, ancak o İtalya takımında birçok arkadaşım ve eski takım arkadaşım vardı. İkiye bölünmüş duygular yaşadım: Millî takımım ve vatandaşlarım için üzgündüm, ama o başarıyı sahada hak eden İtalyan arkadaşlarım için mutluydum."