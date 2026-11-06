Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi maçları için 25 kişilik kadrosunu açıkladı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, sakatlığını atlattıktan sonra uzun süredir beklenen milli takım dönüşünü yaparken, bazı önemli oyuncular fiziksel sorunlar nedeniyle kadroda yer almadı.

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De Jong, Hollanda'nın 25 kişilik kadrosunda öne çıkıyor

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için 25 kişilik kadroyu açıkladı. Kadroda en çok dikkat çeken isim, uzun süren sakatlık döneminin ardından Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez millî takıma çağrılan Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong oldu.

De Jong, ekim sonunda Hansi Flick yönetiminde kulübüyle yeniden sahaya çıktı ve ardından millî takıma da döndü.

Önceki millî maç dönemini sakatlığı nedeniyle kaçıran AS Roma forveti Donyell Malen de kadroya döndü.

Xavi, dönen oyuncularla sakatlık nedeniyle eksik kalan isimler arasında denge kuruyor

De Jong'un dönüşü, kadrosundaki birçok zorunlu eksikle uğraşan Xavi için önemli bir takviye oldu. Millî takımın düzenli oyuncularından Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato ve Nathan Ake, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınamadı.

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Ayrıca Luciano Valente, Joshua Zirkzee ve Kenneth Taylor da 25 kişilik nihai kadronun dışında kaldı.

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Xavi'nin ilk kadrosunda millî takımdaki ilk maçlarına çıkan genç yetenekler Ruben van Bommel, Mexx Meerdink ve Gjivai Zechiel ise Ian Maatsen ve Justin Kluivert ile birlikte yerlerini korudu.

Hollanda'nın 25 kişilik kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).

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Savunmacılar: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Orta saha oyuncuları: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord).

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Forvetler: Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal).

İki maçta grup liderliği belirlenecek

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta dört maç sonunda sekiz puanla lider durumda. Yunanistan da sekiz puana sahipken Almanya beş puanla yakından takip ediyor.

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Hollanda, 13 Kasım Cuma günü Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı ağırlayacak. Ardından 16 Kasım Pazartesi günü Almanya ile karşılaşmak üzere Berlin'deki Olympiastadion'a gidecek. İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kadro, 9 Kasım Pazartesi günü Zeist'te bir araya gelecek. Xavi'nin antrenman başlamadan önce düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıkması planlanıyor.