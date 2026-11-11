Frenkie de Jong yeniden Hollanda Milli Takımı'nda: "Yetenekli olduklarını hemen görüyorsunuz"

Frenkie de Jong (29), Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Hollanda Milli Takımı'na döndü. Kısa süre önce FC Barcelona formasıyla 300. maçına çıkan orta saha oyuncusu, Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak milli maçlara hazırlanıyor. Voetbalzone, Hollanda Milli Takımı'nın geçici kaptanıyla Zeist'te konuştu.

Teknik direktör Xavi Hernández, milli oyuncuların çoğu için yeni bir isimdi. Ancak De Jong, Barça formasıyla İspanyol teknik adamın yönetiminde tam 107 resmi maça çıkmıştı. Buna rağmen eski teknik direktörünün başındaki ilk milli maç dönemini kaçıran isim De Jong oldu.

De Jong, Hollanda Milli Takımı'ndaki arkadaşlarının Uluslar Ligi'ndeki ilk sekiz puanı toplamasını televizyondan izledi. "Nelerin değiştiğini söylemek zor ama teknik direktörün geriden oyun kurmak istediği düzende bazı kalıpları hemen gördüm."

De Jong sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu elbette rakibe göre biraz değişiyor ama antrenmanlarda neyin çalışıldığı ve nelerin konuşulduğu açıkça görülüyordu."

De Jong'a göre Xavi'nin genel oyun anlayışı net: "Önde baskı yapmak ve çok sayıda fırsat yaratmak için geriden özenli bir şekilde oyun kurmak istiyor. Bunu tam olarak nasıl uygulayacağı da rakibe bağlı."

De Jong, sayısal üstünlük arayışının önemli olduğu bu taktiğin mevcut Hollanda Milli Takımı'na uygun olduğunu düşünüyor. "Bizim istediğimiz hep buydu ama elbette baskı yaparken örneğin biraz daha pasif kaldığımız dönemler de oldu. Sonuçta neredeyse her teknik direktör Hollanda Milli Takımı'yla oyuna hükmetmek ister. Asıl fark, bunu nasıl yaptığınız."

2028 Avrupa Şampiyonası

De Jong, Hollanda Milli Takımı'nda yeterince kalite bulunduğunu vurguladı: "Takımımızda çok fazla güç ve hız, yüksek fiziksel kapasite var. Elbette oyun tarzını hâlâ iyice oturtmamız gerekiyor ve bunun için de zamana ihtiyacımız var. Ayrıca herkesin kendisinden isteneni gerçekten yapması gerekiyor."

"Gelişmek için hâlâ yeterince alanımız olduğunu düşünüyorum, bu da doğal. Ama kesinlikle potansiyelimiz var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta en önemli hedef Avrupa Şampiyonası; oraya yönelik çalışmalıyız."

Bir takımın büyük bir turnuvayı kazanması için neye ihtiyacı var? "Çok fazla kaliteye. Bizde de çok fazla kalite var ama son gerçek ölçüt olan son Dünya Kupası'nda son 32'de elendik. Bu durumda önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaya henüz yeterince yakın değilsiniz."

De Jong, "Bu yine de hedefimiz. Rekabetçi bir takım olmak ve şampiyonluk için olabildiğince üst seviyede mücadele etmek adına gelişebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bundan hâlâ uzağız" dedi.

De Jong, Hollanda'nın büyük bir turnuvada başarıya ulaşmak için mutlaka beş savunmacıyla oynaması gerektiğini düşünmüyor. "Ama sonuçta bu, teknik direktörün vereceği bir karar. Şimdiye kadar gördüklerime bakılırsa Xavi yönetiminde yakın zamanda beş savunmacıyla oynayacağımızı sanmıyorum."

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Kaptanlık

Liverpool savunmacısı Virgil van Dijk'ın yokluğunda De Jong, önümüzdeki hafta Hollanda Milli Takımı'nın geçici kaptanı olacak. "Elbette bunun benim için bir anlamı var. Kaptan olmak herkes için çok büyük bir onur, benim için de öyle. Ülkenin kaptanı olmak... Milli oyuncu olmak ulaşılabilecek en üst nokta ve şimdi Hollanda'nın kaptanıyım."

De Jong, Van Dijk'ın saha içindeki sesini aratmamaya çalışmayacak. "Ben de bir şeyler söylüyorum ama bu konuda herkesin kendi kişiliğine uygun davranması gerektiğini düşünüyorum. Elbette iletişim gerekli. Bunu geriden yapmak daha kolay, çünkü bütün saha önünüzde oluyor. Virgil de bu konuda çok iyi."

"Bu onda doğal olarak var ve büyük bir statta bile sesiyle birçok kişiye ulaşabiliyor. Şimdi bu eksik kalacak ve onu kesinlikle özleyeceğiz; çünkü o bizim kaptanımız ve liderimiz. Ama normalde bunu yapmayan birinin şimdi birdenbire öne çıkması gerekmiyor."

De Jong, "Ben her zaman sahada varlığımı gösteririm ama bunu yapmanın ve bir takıma liderlik etmenin farklı yolları var. Birdenbire Virgil gibi saha içinde yönlendirme yapmaya başlamamalıyım, çünkü bunun etkisi de aynı olmaz" dedi.

De Jong, Van Dijk gibi mi yoksa sesini pek yükseltmeyen Lionel Messi gibi mi bir lider? "İkisinin arasında olduğumu düşünüyorum. Beni bütün maç boyunca bağırırken duymazsınız ama gerçekten yönlendirmeler yaparım. Bir şey görürsem söylerim. Bir şey söyleyecekseniz de söylemeye değer bir şeyiniz olmalı."

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Yeni isimler

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel'in katılmasıyla De Jong'un milli takımdaki takım arkadaşlarına üç yeni isim eklendi. "Elbette önceki dönemde ben orada değildim ama evden izlediğim maçlarda bende olumlu bir izlenim bıraktılar."

70 kez milli formayı giyen oyuncu, "Yetenekli olduklarını ve yaklaşımlarının iyi olduğunu hemen görüyorsunuz. Bu çok önemli" diye vurguladı.

De Jong'a göre Hollanda'da hâlâ yeterince yetenekli oyuncu var. "Eredivisie'nin her zaman yeni yetenekler çıkardığını düşünüyorum. Bu elbette dönem dönem değişiyor. Yetenekli olan ve gelecekte muhtemelen kadroya katılabilecek oyuncular kesinlikle var ama şimdi belirli isimler vermeyi doğru bulmuyorum."

De Jong ve arkadaşları, kısa milli maç dönemine 13 Kasım Cuma günü Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'a karşı oynayacakları iç saha maçıyla başlayacak. Ardından Xavi'nin kadrosu Berlin'e gidecek ve 15 Kasım Pazartesi günü Olympiastadion'da Almanya ile karşılaşacak.

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