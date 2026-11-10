Frenkie de Jong (29), Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Hollanda Milli Takımı'na geri döndü. FC Barcelona formasını kısa süre önce 300'üncü kez giyen orta saha oyuncusu, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak maçlara hazırlanıyor. Voetbalzone, Hollanda'nın geçici kaptanı De Jong ile Zeist'te görüştü.

Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernández, çoğu milli futbolcu için yeni bir isimdi. Ancak De Jong, İspanyol çalıştırıcının yönetiminde Barça formasıyla 107 resmi maça çıkmıştı. Ne var ki De Jong, eski hocasının başındaki ilk milli maç dönemine katılamadı.

De Jong, Hollanda'nın diğer oyunclarının Milletler Ligi'nde ilk sekiz puanı toplamasını televizyondan izledi. "Nelerin değiştiğini söylemek zor ama hocanın oyunu nasıl kurmak istediğine dair belirli düzenleri hemen gördüm."

De Jong sözlerine şöyle başladı: "Bu elbette rakibe göre biraz değişiyor ama antrenmanlarda neler üzerinde çalışıldığını ve nelerin konuşulduğunu açıkça gördüm."

De Jong'a göre Xavi'nin genel yaklaşımı net: "Önde baskı yapmak ve savunmadan kontrollü bir şekilde oyun kurarak mümkün olduğunca çok gol şansı yaratmak istiyor. Bunu tam olarak nasıl uygulayacağı ise rakibe bağlı."

De Jong, sayısal üstünlük yaratma arayışının önemli olduğu bu oyun anlayışının mevcut Hollanda kadrosuna uygun olduğunu düşünüyor. "Bizim de her zaman istediğimiz buydu. Ancak zaman zaman, örneğin baskı yaparken daha pasif olduğumuz dönemler de oldu. Sonuçta neredeyse her teknik direktör Hollanda ile oyunu domine etmek istiyor. Asıl fark, bunu nasıl yaptığınız."

2028 Avrupa Şampiyonası

De Jong, Hollanda kadrosunda yeterli kalite olduğunu söylüyor: "Hızlı ve güçlü oyunclardan oluşan, fiziksel açıdan da çok güçlü bir takımız. Henüz kendi oyun tarzımızı tam olarak oturtmamız gerekiyor ve bu da zaman alacak. Herkesin de kendisinden isteneni gerçekten yapması gerekiyor."

"Gelişmek için daha çok fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Bu da normal. Ancak bu takımın potansiyeli var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası sonuçta en önemli hedef ve buna yönelik çalışmalıyız."

Bir takımın büyük bir turnuvayı kazanması için ne gerekiyor? "Çok yüksek kalite. Bizde de çok kaliteli oyunclar var ama son Dünya Kupası'nda, son ciddi sınavımızda, son 32'de elendik. O zaman, Avrupa Şampiyonası'nı kazanacak seviyeye henüz yeterince yakın değiliz."

De Jong, "Hedefimiz bu ve şampiyonluk için mücadele edebilecek düzeye gelerek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda buna henüz uzağız" dedi.

De Jong, Hollanda'nın büyük bir turnuvada başarılı olmak için mutlaka beş savunmacıyla oynaması gerektiğini düşünmüyor. "Ama sonuçta bu kararı teknik direktör verecek. Şu ana kadar gördüklerimden, Xavi yönetiminde beş savunmacıyla oynayacağımızı düşünmüyorum."

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Kaptanlık

Liverpool savunmacısı Virgil van Dijk'in yokluğunda De Jong, gelecek hafta Hollanda'nın geçici kaptanı olacak. "Bunun üzerimde etkisi var elbette. Kaptan olmak herkes için çok büyük bir onur; benim için de öyle. Kendi ülkemin kaptanı olmak... Milli futbolcu olmak zaten en büyük hedef, şimdi bir de Hollanda'nın kaptanıyım."

De Jong, Van Dijk'in sesini daha az duyulacak olmasını telafi etmeye çalışmayacak. "Ben de gerektiğinde konuşuyorum ama bence herkes kendi karakterine uygun davranmalı. Elbette iletişim gerekiyor. Tüm sahayı önünüzde gördüğünüz için bunu savunmadan yapmak daha kolay. Virgil de bu konuda çok iyi."

"Bu onun doğasında var. Büyük bir stadyumda bile sesiyle birçok oyuncuya ulaşabiliyor. Onsuz bunu kesinlikle özleyeceğiz; o bizim kaptanımız ve liderimiz. Ama normalde bunu yapmayan birinin şimdi birden ön plana çıkması gerektiği anlamına gelmiyor."

De Jong, "Ben de her zaman oyunun içindeyim ama oyuna dahil olmanın ve bir takıma liderlik etmenin farklı yolları var. Birdenbire Virgil gibi yönlendirme yapmaya çalışmamalıyım; zaten aynı etkiyi yaratmaz" dedi.

De Jong daha çok Van Dijk'e mi, yoksa sesini pek yükseltmeyen Lionel Messi'ye mi benziyor? "Sanırım ikisinin arasındayım. Maç boyunca beni bağırırken görmezsiniz ama gerçekten gerektiğinde yönlendirme yapıyorum. Bir şey gördüğümde söylüyorum. Söyleyecek bir şeyiniz varsa, gerçekten söyleyecek bir şeyiniz olmalı."

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Yeni isimler

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel, De Jong'un milli takımda takım arkadaşı olduğu yeni üç isim. "Önceki dönemde ben yoktum ama maçları evden izlerken bana olumlu bir izlenim bıraktılar."

Hollanda formasını 70 kez giyen De Jong, "Onların yetenekli olduğunu ve iyi bir tutum sergilediklerini hemen görüyorsunuz. Bu da çok önemli" dedi.

De Jong'a göre Hollanda'da hâlâ çok sayıda yetenekli oyuncu var: "Eredivisie'nin her zaman yeni yetenekler çıkardığını düşünüyorum. Bu biraz dalgalı bir süreç. Gelecekte kadroya katılabilecek yetenekli oyunclar var ama şu anda isimlerini tek tek saymanın doğru olmadığını düşünüyorum."

De Jong ve arkadaşları, kısa milli maç dönemine 13 Kasım Cuma günü Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı ağırlayarak başlayacak. Ardından Xavi'nin kafilesi, 15 Kasım Pazartesi günü Almanya ile oynanacak maç için Berlin'e, Olympiastadion'a gidecek.

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