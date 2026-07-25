Frenkie de Jong’un kararı sonrası FC Barcelona’da alarm zilleri çalıyor

FC Barcelona, Frenkie de Jong’un ağır diz sakatlığını iyileştirmek için tercih ettiği yöntem konusunda büyük endişe duyuyor. SPORT’un haberine göre orta saha oyuncusu konservatif tedavi olarak adlandırılan bir yöntemi seçti. Bu nedenle Katalan kulübünde Ansu Fati’de yaşanana benzer bir kâbus senaryosundan korkuluyor.

De Jong, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası sırasında sağ dizinin iç bağında yırtık yaşadı. Şikâyetlerine rağmen oynamaya devam etti, çünkü Hollanda Milli Takımı sağlık ekibinin kendisine bunun daha da kötüleşmeyecek hafif bir sakatlık olduğunu söylediği belirtildi.

Ancak Barcelona’ya döndükten sonra durumun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontroller, De Jong’un dizin iç bağında yırtık yaşadığını gösterdi. Bu nedenle oyuncunun teknik direktör Hansi Flick’in takımında birkaç ay forma giymesi beklenmiyor.

De Jong ameliyat olmak istemiyor ve konservatif bir iyileşme süreciyle geri dönmeyi umuyor. Barcelona bu karara saygı duyuyor, ancak kulübün aklındaki tıbbi yaklaşım farklıydı ve ilerleyen dönemde ameliyatın yine de gerekli olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

İyileşme süreci planlandığı gibi gitmezse, SPORT’a göre De Jong’un yokluğu dört aydan fazla sürebilir.

Kulüp içinde bu durum Ansu Fati’yi akıllara getiriyor, ancak tıbbi açıdan iki sakatlık birbiriyle karşılaştırılamaz. Hücum oyuncusu, kulüp doktorlarının ve dönemin teknik direktörü Xavi’nin tavsiyesine rağmen Ocak 2022’de sol üst bacağındaki hamstring tendonundan ameliyat olmayı reddetmişti.

Fati, daha önce yaşadığı diz sorunlarının ardından kendi sağlık ekibiyle birlikte konservatif tedaviyi tercih etmişti. Sonunda sahalara döndü, ancak Barcelona’da çıkış yaptığı dönemdeki patlayıcılığını hiçbir zaman tam olarak yeniden kazanamadı ve yeniden sık sık sakatlık problemleri yaşamaya başladı.