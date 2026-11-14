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Frenkie de Jong'un Hollanda Milli Takımı kadrosundan aniden çıkması, John van Vliet ve Danny Blind'ın kafasında soru işaretleri yarattı. Ziggo Sport sunucusu ve yorumcusu, cuma akşamı Yunanistan karşısında fit bir görüntü sergileyen orta saha oyuncusunun Almanya'ya götürülmemesi kararında FC Barcelona'nın rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

De Jong, cuma günü Yunanistan karşısında alınan tarihi 7-0'lık galibiyette Hollanda Milli Takımı'na döndü ancak tedbir amacıyla devre arasında soyunma odasında kaldı. Bir gün sonra Hollanda Futbol Federasyonu, orta saha oyuncusunun maçın ardından hafif rahatsızlıklar yaşadığını ve pazartesi günü Almanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için Berlin'e gitmeyeceğini açıkladı.

İlginçtir ki De Jong, cuma akşamı maçın ardından olası bir sakatlığa dair herhangi bir belirti göstermemişti. "Kendimi iyi hissediyorum, giderek daha iyi hissediyorum. Elbette bir sakatlık geçirdim. Ne yazık ki biraz uzun sürdü ama durum buydu. Şimdi de giderek daha fit hâle geliyorum" demişti Ziggo Sport muhabiri Sam van Royen'e.

Van Royen, De Jong'a pazartesi günü yeniden 90 dakika oynayıp oynayamayacağını sorduğunda ise orta saha oyuncusu temkinli konuşmuştu. "Evet, buna bakmamız gerek. Şimdi evet diyebilirim ama sonra 60 dakika oynarsam... O yüzden önümüzdeki günlerde buna bakmamız gerek" diyen De Jong, Almanya maçını tamamen kaçıracağını düşündürecek bir işaret vermemişti.

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Bu nedenle Van Vliet, De Jong'un bir gün sonra aniden eve gönderilmesini dikkat çekici buluyor. Sunucu, "Bu, dün akşam maçtan sonraydı. Burada, cumartesi günü eve döndüğünü okuyacağımızı düşündüren biri yok" diyor.

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Blind da ona katılıyor: "Hayır, bu gerçekten dikkat çekici. Ya da kendisi durumu biraz hafife aldı. 'Bir şey hissediyorum ama bir şey söylemeyeyim, geçer' diye düşündü. Sonradan ortaya çıkmış olabilir."

Blind, Barcelona'nın duruma müdahil olmuş olabileceğini de dışlamıyor. Eski milli takım teknik direktörü, "Ya da belki Barcelona daha fazla konuşmuştur" ihtimalini dile getirince Van Vliet hemen, "Ben de öyle düşünüyorum" yanıtını veriyor.

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Blind sözlerini şöyle sürdürüyor: "Olabilir. Hollanda Futbol Federasyonu'nun da bir bakıma geçen yazdan kalma bir meselesi var. Bu yüzden muhtemelen Barcelona'dan bir temas olmuştur. Gayet mümkün." Blind, De Jong'un geçen yaz Dünya Kupası'nda menisküs sakatlığıyla oynamaya devam etmesini ve ardından iyileşmek için aylarca beklemek zorunda kalmasını kastediyor.

Van Vliet daha sonra kulüplerle Hollanda Milli Takımı'nın teknik ekibi arasındaki iletişimin genellikle nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor. "Böyle şeyler oluyor mu? Çünkü sen de o ekipte ve bizzat o görevde bulundun. Kulüpler önceden ya da maçlar sürerken arıyor mu?" Blind açıklıyor: "Evet ama her zaman gerçekten bir sorun olduğunda başlar. Ufak ağrılar olduğunda. Önce doktorlar birbiriyle görüşür. Sonra doktor aracılığıyla yönetim haberdar olur ve oynayacağı süre konusunda anlaşabilirsiniz."

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Van Vliet, De Jong'un kadrodan ayrılmasının arkasında başka şeyler olduğunu düşünüyor. "Onu burada dinleyince, en azından şunu söylüyorum: Bu kararı kendisi vermedi" diyor. Blind da aynı fikirde: "Hayır, ben de öyle düşünmüyorum. Bence görüşmüşlerdir ve hiç şüphesiz hâlâ bir şeyler hissediyordur. En azından ciddi bir şey değil, o kesin."