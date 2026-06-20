Frenkie de Jong sert bir şekilde karşılık verdi: "O insanlar hiçbir şey anlamıyor..."

Frenkie de Jong, Hollanda milli takımının İsveç’e karşı aldığı 5-1’lik ikna edici galibiyetin ardından eleştirmenlerine sert çıkıştı. Oranje’nin orta saha oyuncusu, SBS6’dan Noa Vahle ile yaptığı röportajda, pek çok kişinin futbol izlediğini ancak oyunun gerçekte ne olduğunu tam olarak anlamadığını belirtti. De Jong, bu sözleriyle milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kadrosundaki rolüne dair süregelen tartışmalara yanıt verdi.

Hollanda, Cumartesi akşamı Houston’da Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna doğru büyük bir adım attı. Brian Brobbey (iki gol), Cody Gakpo (iki gol) ve Crysencio Summerville’in golleri sayesinde İsveç, ikna edici bir şekilde mağlup edildi.

Maçın ardından De Jong’a kendi performansını nasıl değerlendirdiği soruldu. De Jong memnun olduğunu belirterek, Japonya ile oynanan önceki maçla arasındaki farka dikkat çekti. “İsveç, Japonya’dan daha fazla boşluk bıraktı. Bu sayede bizim için futbol oynamak biraz daha keyifli oldu.”

Vahle daha sonra, bir gün önce De Jong ile hücumdaki katkısı hakkında konuştuğunu belirten Koeman’ın sözlerine değindi. Orta saha oyuncusu, durum gerektirdiğinde daha sık ileriye yönelmekten hoşlandığını kabul etti, ancak Japonya maçından sonra da dahil olmak üzere düzenli olarak aldığı eleştirilere hemen bir açıklama ekledi.

"Aslında pek çok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. İzliyorlar ama görmüyorlar. Bu da sorun değil, çünkü bu sayede herkes bu konu hakkında konuşabilir, ama durum böyle," dedi De Jong.

De Jong, oyun stilinin sıklıkla yanlış yorumlandığını vurguluyor. “İnsanların, derin paslar atmadığımı söylediğini duyuyorum, ama bu doğru değil. O zaman maçı iyi izlemiyorsunuz demektir. Bu, maça ve o anki duruma bağlı. Birisi koşuyor mu, koşmuyor mu? Nasıl koşuyor? Bu pek çok şeye bağlı.”

Maçın ardından De Jong, kaptan Virgil van Dijk’ten destek gördü. Van Dijk, orta saha oyuncusuna yöneltilen eleştirilerin abartılı olduğunu belirtti. “Bunu duymak güzel,” diye yanıtladı orta saha oyuncusu. “Bence Hollanda’da genel olarak oyunculara biraz daha takdir gösterebiliriz.”

Aynı zamanda, haklı eleştirilere karşı hiçbir sorunu olmadığını da vurguladı. "Herkes kötü bir maç çıkarabilir. Bunun için eleştiri almak sorun değil. Ancak bu eleştiri genellikle o kadar abartılır ki, bir anda o kişi kötü bir oyuncu olarak yaftalanır. Yıllardır en üst seviyede oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Bana göre günümüzde herkes sadece ün kazanmak için bir şeyler söylemek istiyor."

De Jong, gülümseyerek sözlerini şöyle tamamladı: "En önemlisi kazandık. Bundan memnunuz."