Frenkie de Jong, Xavi Hernández'in Hollanda Millî Takımı'nın teknik direktörü olmasından memnun. FC Barcelona'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu yaz kadroda Xavi'nin göreve gelebileceğini öğrenen ilk isimlerden biriydi.

De Jong, Xavi'yi 2021-2024 döneminden tanıyor. İspanyol teknik direktör, De Jong'un 2019'dan beri forma giydiği Barcelona'yı o dönemde çalıştırıyordu. İkili, son yıllarda da düzenli olarak görüştü.

Xavi'nin Hollanda Millî Takımı'nın başına geçme ihtimali gündemdeyken de iletişim hâlindeydiler. De Jong, NOS'a yaptığı açıklamada, "Beni önceden aramıştı. Böyle bir ihtimalin gündemde olduğunu o zaman öğrenmek güzeldi. Uzun zamandır yabancı bir teknik direktörümüz olmadığı için biraz şaşırdım. Ama sevindim" dedi.

"Barcelona'da iyi çalıştık. Futbola nasıl baktığını biliyorum ve bu, Hollanda Millî Takımı'na çok uygun. Baskı kurmak ve hücum etmek istiyor; bu ilkeleri kolay kolay değiştirmez. Ancak bunları taktiksel olarak uygulama biçiminde çok fazla çeşitlilik var."

De Jong, son Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son millî maç döneminde Hollanda Millî Takımı'nda yer alamadı. Bu sakatlık yüzünden aylarca sahalardan uzak kaldı.

"Uzun ve zor bir dönemdi. Ama bu sakatlığın geçip geçmeyeceği ve ne zaman geçeceği konusunda, örneğin önceki ayak bileği sakatlığıma kıyasla çok daha az belirsizlik yaşadım."

Şimdi iyileşen De Jong, bir buçuk hafta sonra yeniden Hollanda Millî Takımı kadrosuna katılmayı umuyor. Gelecek yılın hedefi ise 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmak. "Şimdi yeniden bir takım oluşturmaya başlamalıyız ve bu biraz zaman alacak. Ama potansiyeli olan çok iyi bir takımımız var."

"İngiltere veya Fransa'nınki gibi bir kadromuz yok ama en büyük favorilerin hemen ardından gelen takımlardan biriyiz. Takım olarak çok iyi olmalı, gerçekten bir şeyler inşa etmeli ve belirgin bir oyun kimliği oluşturmalıyız. O zaman bir kupa kazanabiliriz."