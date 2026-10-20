Erik ten Hag, Manchester United teknik direktörüyken Frenkie de Jong'u Old Trafford'a getirmek için defalarca girişimde bulunduğunu The Athletic'e verdiği röportajda açıkladı.

Ten Hag, Ajax'taki başarılı döneminin ardından Manchester United'ın başına getirildi. Haziran 2022'den Ekim 2024'e kadar Old Trafford'da görev yaptı.

Haaksbergen doğumlu teknik direktör, İngiltere'de inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Kulüple FA Cup ve EFL Cup olmak üzere iki kupa kazandı ancak Manchester United, Premier Lig'de pek başarı gösteremedi.

Ten Hag, Manchester United'ın üst yönetiminden destek görseydi işler belki de farklı olabilirdi. The Athletic'e verdiği röportajda, kulübe hangi oyuncuları getirmek istediğini anlattı.

Gelecek maçlar COM Şampiyonlar Ligi 12:45 MUN

Listenin başında Harry Kane vardı. Sonunda Bayern Münih'e transfer olan Kane hakkında Ten Hag, "Onlara, 'Kimi istediğimi biliyorsunuz. İstediğim tek bir oyuncu var' dedim. Onun da buna oldukça açık olduğunu anlamıştım. Transferin neden gerçekleşmediği hakkında hiçbir fikrim yok" dedi.

Declan Rice da Ten Hag'ın listesinde üst sıralardaydı. "West Ham United onu uygun bir bedel karşılığında bırakmak istemiyordu ama bizim de elimizden gelen her şeyi yapmadığımızı hissettim."

Frenkie de Jong da Old Trafford'a gelmedi. Ten Hag, "Onunla birçok görüşme ayarladım ve onu ikna etmeye çalıştım ama başaramadım" dedi.