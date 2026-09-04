Frenkie de Jong için büyük endişe: “Tamamen yıkılmış durumda”

Frenkie de Jong yeni bir aksilikle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu şu anda diz sakatlığından kurtulmaya çalışıyor, ancak süreç şu ana kadar iyi gitmiyor. Bunu Diario AS duyurdu.

De Jong, tatilinin ardından FC Barcelona'ya diz ağrılarıyla döndü. Bu sorunları, Hollanda Milli Takımı ile katıldığı Dünya Kupası'ndan taşıyordu; burada KNVB sağlık ekibinin yanlış teşhisi sonrası son üç maçta ağrıyla oynamıştı.

Barcelona'da yapılan kontroller, De Jong'un sağ dizindeki medial kollateral bağda yırtık bulunduğunu ortaya koydu. Kulüp ona ameliyat olmasını tavsiye etti, ancak De Jong konservatif tedaviyi tercih etti. Şimdi ise iyileşme sürecinde yeniden sorunlarla karşılaştı.

Geçen hafta De Jong, bazı stabilite testleri yapmak için yeniden antrenman sahasındaydı, ancak sonuçlar olumlu çıkmadı. Diario AS'ye göre De Jong sahayı “tamamen perişan” halde terk etti.

Bu ilk aksiliğin ardından Barcelona, De Jong üzerindeki baskıyı yeniden artırdı. Kulüp ona bir kez daha ameliyatı seçmesini tavsiye etti ve cerrah Joan Carlos Monllau da Hollandalı oyuncuyla görüşerek müdahalenin en iyi çözüm olduğunu belirtti. Ancak De Jong kararında ısrar ediyor ve ne pahasına olursa olsun konservatif tedavinin tüm imkanlarını kullanmak istiyor.

Böylece orta saha oyuncusu, kulüp doktorlarının isteğine doğrudan karşı çıkıyor. Barcelona, yeni bir sakatlığı önlemenin tek yolunun ameliyat olduğuna inanıyor; bu görüş desteklenirken Samuel Umtiti ve Ansu Fati'nin daha önceki vakalarına da işaret ediliyor. Ancak De Jong buna yanaşmıyor; bunda, ameliyatın kendisine büyük olasılıkla sezonun yaklaşık dörtte üçünü kaybettireceğinin farkında olması da etkili.

Bu arada Barcelona için zaman daralıyor. Başlangıçta konservatif tedavinin etkili olup olmadığını değerlendirmek için dört hafta ayrılmıştı, ancak aradan altı haftadan fazla zaman geçmesine rağmen durum kayda değer biçimde değişmedi. Bu nedenle hayal kırıklığı giderek artıyor.