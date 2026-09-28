Valentijn Driessen, De Telegraaf’taki köşesinde yaptığı değerlendirmede Frenkie de Jong’un Hollanda Milli Takımı’ndaki yeri için ciddi şekilde endişelenmesi gerektiğini söyledi.

De Jong şu anda dizinden sakat ve bu milli maç döneminde kadroda yer almıyor. Orta sahanın kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

FC Barcelona kaptanı, Hollanda Milli Takımı’nda genellikle ‘6 numara’ pozisyonunda oynuyor ve bu milli maç döneminde onun yerini sırasıyla Quinten Timber ile Joey Veerman aldı. Son adı geçen isim büyük beğeni topluyor.

“De Jong için oyunun yönünü belirleyen çok iyi bir alternatif. Bence De Jong hâlâ bir adım önde. Bunun nedeni de FC Barcelona’da Xavi ile iki yıl birlikte çalışmış olması.”

“Ama De Jong, Veerman’ın ensesinde hissettirdiği sıcak nefesi mutlaka duyacaktır. Özellikle de Veerman, Hollanda’yı Yunanistan karşısında ve Sırbistan’a karşı iç sahadaki maçta yine sırtlaması hâlinde” diyerek sözlerini noktaladı Driessen.

Veerman, Hollanda Milli Takımı formasıyla toplam 18 maça çıktı. 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana Hollanda adına geçen perşembeye kadar forma giymemişti.

Borussia Dortmund’un orta sahası, eski milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ile bir anlaşmazlığın içindeydi. Son adı geçen isim, Volendamlı oyuncunun ‘davranışlarını’ sert şekilde eleştirmişti.