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Çarşamba günü Voetbalpraat programında Frenkie de Jong'un Hollanda Milli Takımı'nda savunmacı olarak kullanılması ihtimali konuşuldu. Orta saha oyuncusu, FC Sabah karşısında 1-4 kazanan FC Barcelona'nın savunmasının göbeğinde oynadı.

“Ben bunu her zaman bir seçenek olarak gördüm,” diyor Bram van Polen. “Ama umarım bu akşam yaptığından biraz daha fazla topla ileri çıkar.”

PEC Zwolle'nin eski sağ beki sözlerini şöyle sürdürüyor: “Onun muazzam yeteneği burada. Ama bu akşam risksiz oynadı. Neredeyse fazla kolaydı. Barcelona biraz gaza bassa rakibi delip geçerdi.”

Van Polen, De Jong'un Hollanda Milli Takımı'nın savunmasına katabileceklerini şöyle anlatıyor: “O kadar zeki bir oyuncu ki. Burası gerçekten onun pozisyonu olabilir. Van Dijk ile birlikte. Bunu gözümde canlandırabiliyorum.”

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Analist, geleceğe dair olası bir senaryo çiziyor: “Ara sıra topla ileri çıksın ve öne çıkarak savunma yapsın. Örneğin rakibin 10 numarasına doğru öne çıksın.”

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Arnold Bruggink'in ise çekinceleri var: “Xavi'nin futbola nasıl baktığını düşünün. Sonra Frenkie de Jong ile Joey Veerman'ı yan yana oynarken görün.”

Asıl mevkisi orta saha olan oyuncunun çok yönlülüğünden etkilenen Bruggink, “Ama Frenkie de Jong'u sol bekte de oynatabilirsiniz. Orada da iyi iş çıkarır,” diyor.

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Van Polen sözlerine devam ediyor: “Frenkie geriden oyuna gerçekten değer katabilir. Orada şaşırtıcı bir şeyler ortaya koyabilir. Ajax'ta De Ligt'in yanında oynadığı dönemi hep hatırlıyorum. Gerçekten harikaydı.”