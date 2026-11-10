Frenkie de Jong (29), Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Hollanda Milli Takımı'na döndü. Kısa süre önce Barcelona formasıyla 300. maçına çıkan orta saha oyuncusu, Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak milli maçlara hazırlanıyor. Voetbalzone, Hollanda'nın geçici kaptanıyla Zeist'te konuştu.

Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernández, milli oyuncuların çoğu için yeni bir isimdi. Ancak De Jong, İspanyol teknik adamın yönetiminde Barça formasıyla tam 107 resmi maça çıkmıştı. Ne var ki eski hocasının görevdeki ilk milli maç dönemini kaçıran isim de De Jong oldu.

De Jong, Hollandalı takım arkadaşlarının Uluslar Ligi'ndeki ilk sekiz puanı toplamasını televizyondan izledi. "Nelerin değiştiğini söylemek zor ama teknik direktörün geriden nasıl oyun kurmak istediğine dair kalıpları hemen gördüm."

De Jong, "Bu elbette rakibe göre biraz değişiyor ama neler üzerinde çalışıldığı ve nelerin konuşulduğu açıkça görülüyordu" dedi.

De Jong'a göre Xavi'nin genel oyun anlayışı net. "Önde baskı yapmak ve olabildiğince çok fırsat yaratmak için geriden düzenli şekilde oyun kurmak istiyor. Bunu tam olarak nasıl uyguladığı ise rakibe bağlı."

De Jong, sayısal üstünlük arayışının önemli olduğu bu taktiğin mevcut Hollanda Milli Takımı'na uygun olduğunu düşünüyor. "Bizim istediğimiz hep buydu ama elbette baskı konusunda biraz daha pasif kaldığımız dönemler de oldu. Sonuçta neredeyse her teknik direktör Hollanda Milli Takımı'yla oyuna hükmetmek ister. Asıl fark, bunu nasıl yaptığınızda."

2028 Avrupa Şampiyonası

De Jong, Hollanda Milli Takımı'nda yeterince kalite bulunduğundan emin. "Takımımızda çok fazla güç ve hız, büyük bir fiziksel kapasite var. Elbette oyun tarzını tam anlamıyla oturtmamız gerekiyor ve bu da zaman alıyor. Bunun için herkesin kendisinden isteneni gerçekten yapması gerek."

"Gelişmek için hâlâ epey alanımız olduğunu düşünüyorum, bu da doğal. Ama kesinlikle potansiyelimiz var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta en önemli hedef Avrupa Şampiyonası, oraya yönelik çalışmalıyız."

Bir takımın büyük bir turnuvayı kazanması için ne gerekir? "Çok fazla kalite. Bizde de çok kalite var ama son gerçek ölçüt olan Dünya Kupası'nda son 32'de elendik. Bu durumda bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaya henüz yeterince yakın değilsiniz demektir."

De Jong, "Hedefimiz bu ve final zaferi için rekabet edip mümkün olduğunca ileri gidebilecek seviyeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda o noktadan hâlâ uzağız" diye kabul etti.

De Jong, Hollanda'nın büyük bir turnuvada başarıya ulaşmak için mutlaka beş savunmacıyla oynaması gerektiğini düşünmüyor. "Ama sonuçta bu, teknik direktörün vereceği bir karar. Şimdiye kadar gördüklerime bakılırsa Xavi yönetiminde yakın zamanda beş savunmacıyla oynayacağımızı sanmıyorum."

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Kaptanlık

Liverpool savunmacısı Virgil van Dijk'ın yokluğunda De Jong, önümüzdeki hafta Hollanda Milli Takımı'nın geçici kaptanı olacak. "Elbette bu insanı etkiliyor. Kaptanlık bence herkes için çok büyük bir onur; benim için de öyle. Ülkenin kaptanı olmak... Milli futbolcu olmak ulaşılabilecek en üst nokta, şimdi bir de Hollanda'nın kaptanıyım."

De Jong, Van Dijk'ın saha içindeki sözlü yönlendirmelerinin eksikliğini gidermeye çalışmayacak. "Ben de bazı şeyler söylüyorum ama bu konuda herkesin kendi kişiliğini yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Elbette iletişim şart. Tüm saha önünüzde olduğu için bunu geriden yapmak en kolayı ve Virgil bu konuda çok iyi."

"Bu onda doğal olarak var ve büyük bir statta bile sesiyle birçok kişiye ulaşabiliyor. O olmayınca bu eksik kalacak ve onu kesinlikle özleyeceğiz; çünkü kaptanımız ve liderimiz o. Ama normalde bunu yapmayan birinin şimdi birden öne çıkması gerekmiyor."

De Jong, "Ben her zaman varlığımı hissettiririm ama bir takımda varlık göstermenin ve liderlik etmenin farklı yolları var. Birdenbire Virgil gibi yönlendirmelerde bulunmaya başlamamalıyım; bunun aynı etkiyi yaratmayacağı da açık" dedi.

De Jong, liderlik açısından Van Dijk'a mı, yoksa sesini pek yükseltmeyen Lionel Messi'ye mi daha yakın? "Sanırım ikisinin arasındayım. Beni maç boyunca bağırırken duymazsınız ama kesinlikle yönlendirmelerde bulunurum. Bir şey görürsem söylerim. Konuşacaksanız da söyleyecek bir şeyiniz olmalı."

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Yeni isimler

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel'in katılmasıyla De Jong'un milli takımdan üç yeni takım arkadaşı oldu. "Elbette önceki milli maç döneminde ben yoktum ama evden izlediğim maçlarda üzerimde olumlu bir izlenim bıraktılar."

70 kez milli formayı giyen oyuncu, "Yetenekli olduklarını ve yaklaşımlarının iyi olduğunu hemen görüyorsunuz. Bu çok önemli" diye vurguladı.

De Jong'a göre Hollanda'da hâlâ yeterince yetenekli oyuncu var. "Eredivisie'nin her zaman yeni yetenekler çıkardığını düşünüyorum. Bu elbette dönem dönem değişiyor. Yetenekli olan ve gelecekte kadroya katılabilecek oyuncular kesinlikle var ama şimdi belirli isimler vermeyi doğru bulmuyorum."

De Jong ve arkadaşları, kısa milli maç dönemine 13 Kasım Cuma günü Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı ağırlayarak başlayacak. Ardından Xavi'nin kadrosu Berlin'e gidecek ve 15 Kasım Pazartesi günü Olympiastadion'da Almanya ile karşılaşacak.

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