Frenkie de Jong (29), Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Hollanda Milli Takımı'na döndü. Kısa süre önce FC Barcelona formasıyla 300. resmî maçına çıkan orta saha oyuncusu, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak milli maçlara hazırlanıyor. Voetbalzone, Hollanda Milli Takımı'nın geçici kaptanıyla Zeist'te konuştu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernández, milli oyuncuların çoğu için yeni bir isimdi. De Jong ise İspanyol teknik adamın yönetiminde Barça formasıyla tam 107 resmî maça çıkmıştı. Buna rağmen eski teknik direktörünün görevdeki ilk milli maç döneminde takımda yer alamadı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı'ndaki arkadaşlarının Uluslar Ligi'nde ilk sekiz puanı toplamasını televizyondan izledi. "Nelerin değiştiğini söylemek zor ama teknik direktörün geriden nasıl oyun kurmak istediğine dair belirli düzenleri hemen gördüm."

De Jong sözlerine şöyle başladı: "Bu, rakibe göre elbette biraz değişiyor ama antrenmanlarda neler üzerinde çalışıldığı ve nelerin konuşulduğu açıkça görülüyordu."

De Jong'a göre Xavi'nin genel oyun anlayışı net: "Önde baskı kurmak ve mümkün olduğunca çok fırsat yaratmak için geriden düzgün bir şekilde oyun kurmak istiyor. Bunu tam olarak nasıl uyguladığı ise rakibe bağlı."

De Jong, sayısal üstünlük arayışının önemli olduğu bu taktiğin mevcut Hollanda Milli Takımı'na uygun olduğunu düşünüyor. "Bizim istediğimiz her zaman buydu ama elbette baskı konusunda biraz daha pasif kaldığımız dönemler de oldu. Sonuçta neredeyse her teknik direktör Hollanda Milli Takımı'yla oyuna hükmetmek ister. Asıl fark, bunu nasıl yaptığınızda."

2028 Avrupa Şampiyonası

De Jong, Hollanda Milli Takımı'nda yeterli kalitenin bulunduğunu vurguladı. "Takımımızda çok fazla güç ve hız var, fiziksel açıdan da çok güçlüyüz. Elbette oyun tarzını tam olarak oturtmamız gerekiyor ve bu da zaman alıyor. Bunun için herkesin kendisinden isteneni gerçekten yapması lazım."

"Hâlâ gelişime açık pek çok yönümüz olduğunu düşünüyorum, bu da doğal. Ama kesinlikle potansiyelimiz var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta en önemli hedef Avrupa Şampiyonası ve çalışmalarımızı oraya yönelik sürdürmeliyiz."

Bir takımın büyük bir turnuvayı kazanması için ne gerekir? "Çok fazla kalite. Bizde de çok kalite var ama son gerçek ölçüt olan geçen Dünya Kupası'nda son 32'de elendik. Bu da yaklaşan Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaya henüz yeterince yakın olmadığımızı gösteriyor."

De Jong, "Bu yine de hedefimiz. Gelişerek şampiyonluk yarışında rekabetçi olabileceğimizi ve mümkün olduğunca üst sıralarda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda ise bundan hâlâ uzağız" dedi.

De Jong, Hollanda'nın büyük bir turnuvada başarılı olmak için mutlaka beş savunmacıyla oynaması gerektiğini düşünmüyor. "Ama sonuçta bu, teknik direktörün vereceği bir karar. Şimdiye kadar gördüklerime bakılırsa Xavi yönetiminde yakın zamanda beş savunmacıyla oynayacağımızı sanmıyorum."

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Kaptanlık

Liverpool savunmacısı Virgil van Dijk'ın yokluğunda De Jong, önümüzdeki hafta Hollanda Milli Takımı'nın geçici kaptanı olacak. "Elbette bu benim için özel bir şey. Kaptan olmak herkes için çok büyük bir onur, benim için de öyle. Ülkenin kaptanı olmak... Milli futbolcu olmak ulaşılabilecek en yüksek nokta, şimdi de Hollanda'nın kaptanıyım."

De Jong, Van Dijk'ın saha içindeki sözlü yönlendirmelerinin eksikliğini gidermeye çalışmayacak. "Ben de bazı şeyler söylüyorum ama bence bu konuda herkes kendi kişiliğine uygun davranmalı. Elbette iletişim gerekli. Tüm saha önünüzde olduğu için bunu geriden yapmak en kolayı ve Virgil bu konuda çok iyi."

"Bu onda doğal olarak var ve büyük bir statta bile sesiyle birçok kişiye ulaşabiliyor. Onun yokluğunu kesinlikle hissedeceğiz çünkü o bizim kaptanımız ve liderimiz. Ama normalde bunu yapmayan birinin şimdi birdenbire öne çıkması gerektiği anlamına gelmiyor."

De Jong, "Ben her zaman kendimi gösteririm ama bir takımda kendini göstermenin ve liderlik etmenin farklı yolları var. Birdenbire Virgil gibi yönlendirmelerde bulunmaya başlamamalıyım çünkü bu aynı etkiyi yaratmaz" diye konuştu.

De Jong, bir lider olarak Van Dijk'a mı, yoksa sesini pek yükseltmeyen Lionel Messi'ye mi daha yakın? "Sanırım ikisinin arasında bir yerdeyim. Beni maç boyunca bağırırken duymazsınız ama kesinlikle yönlendirmelerde bulunurum. Bir şey görürsem söylerim. Konuşacaksanız da söyleyecek bir şeyiniz olmalı."

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Yeni isimler

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel, De Jong'un milli takımdaki üç yeni takım arkadaşı. "Elbette önceki milli maç döneminde ben yoktum ama evden izlediğim maçlarda üzerimde olumlu bir izlenim bıraktılar."

Milli formayı 70 kez giyen De Jong, "Yetenekli oldukları ve yaklaşımlarının iyi olduğu hemen görülüyor. Bu çok önemli" diye vurguladı.

De Jong'a göre Hollanda'da hâlâ yeterince yetenekli oyuncu var. "Eredivisie'den her zaman yeni yetenekler çıktığını düşünüyorum. Bu elbette dönem dönem değişiyor. Gelecekte kadroya katılabilecek yetenekli oyuncular kesinlikle var ama şu anda belirli isimler vermeyi doğru bulmuyorum."

De Jong ve takım arkadaşları, kısa milli maç dönemine 13 Kasım Cuma günü Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı konuk ederek başlayacak. Ardından Xavi'nin kadrosu Berlin'e gidecek ve 15 Kasım Pazartesi günü Olympiastadion'da Almanya ile karşılaşacak.

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