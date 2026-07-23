Frenkie de Jong, hakkında çıkan tüm söylentilerden bıktı ve büyük bir açıklamayla geldi

Frenkie de Jong, Instagram üzerinden yaptığı kapsamlı bir açıklamayla diz sakatlığına ve medyadaki tüm spekülasyonlara yanıt verdi. Kulübe olan bağlılığı da dahil olmak üzere çeşitli konular sorgulanınca, Hollandalı oyuncu açıklama yapma gereği duydu.

De Jong, Dünya Kupası’nın ardından dizindeki şikayetler nedeniyle tatilinden erken döndü. Kulübünde çeşitli testler yapıldı ancak bunlar pek umut verici değildi. Bu arada Barcelona, De Jong’un dizinin medial kollateral bağında yırtık oluştuğunu ve bu nedenle önümüzdeki haftalarda sağlık ekibinin gözetiminde iyileşme süreci için çalışacağını açıkladı.

İspanyol medyası daha önce De Jong’un teknik direktör Hansi Flick ile sorun yaşadığını, geçen sezonun sonunda sağlık ekibinden onay almasına rağmen oynamayı reddettiğini öne sürmüştü. Orta saha oyuncusu da bu nedenle Instagram hesabından yaşanan tüm tartışmalara yanıt verdi.

“Normalde hakkımda, takım ya da kulüp hakkında yazılanlara çok fazla dikkat etmem” diyerek söze başladı. “Ama son zamanlarda sakatlığım ve Barça’daki durumum hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Yanlış haberler nedeniyle insanların kulüple olan bağımı ve bağlılığımı sorguladığını görmek benim için zor.”

“Futbol benim için her şey demek ve FC Barcelona ile ülkem için her zaman her şeyimi verdim” diye devam etti. “Bu yüzden neler yaşandığını paylaşmak istiyorum. Dünya Kupası sırasında bir diz sakatlığı yaşadım. İlk kontrollerin ardından doktorlar bunun hafif bir sakatlık olduğunu ve oynamaya devam edersem daha kötüye gitmeyeceğini söyledi. Tek zorluk, biraz ağrıyla oynamak zorunda olmamdı ama kariyerim boyunca, gerek kulübümde gerek ülkem için, takımıma katkı sağlayabildiğim her durumda bunu hep yaptım.”

“Tatilim sırasında ek kontroller için Barcelona’ya döndüm. Bu kontroller, sakatlığın ilk başta düşünüldüğünden daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Neyse ki şu anda ameliyat gerekmiyor. Şu anda tamamen iyileşmeme odaklanmış durumdayım ve mümkün olan en kısa sürede yeniden sahada olmak istiyorum” dedi De Jong.

“Her gün mümkün olan en iyi durumda olmak için çalışıyorum. İşimi, bedenimi ve takıma karşı sorumluluğumu son derece ciddiye alıyorum. Ama bazen kontrol edemediğiniz şeyler olur ve bu sakatlık da bunun bir örneği. Barça ve Hollanda Milli Takımı için oynamak benim için inanılmaz bir gurur kaynağı ve ikisine olan bağlılığım asla değişmeyecek.”

“Bu forma, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız için her şeyimi vermeye devam edeceğim. Önümüzde daha çok güzel anlar ve hedefler var. Tüm destek için teşekkür ederim. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.