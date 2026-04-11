Frenkie de Jong, galibiyetle sonuçlanan derbide muhteşem bir asistle FC Barcelona'ya geri döndü

FC Barcelona, Cumartesi günü Espanyol ile oynadığı şehir derbisinde galip geldi. Ferran Torres'in attığı iki gol, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmalarını sağladı. İkinci yarıda büyük bir galibiyet bekleniyordu, ancak Espanyol geri döndü ve maçı çekişmeli hale getirdi: 4-1. Barcelona, bu galibiyetle Cuma günü Girona'yı geçemeyen (1-1) Real Madrid'in puan kaybından faydalandı. Artık 7 maç kala aradaki fark 9 puan.

Maçın başlamasından önce Barcelona için iyi haber vardı, çünkü Frenkie de Jong 22 Şubat'tan bu yana ilk kez maç kadrosuna geri döndü. Hamstring sakatlığıyla boğuşan Hollanda milli takım oyuncusu, maçın son dakikalarında sahalara dönecekti.

Espanyol, kendi RCDE Stadyumu'nda genellikle heyecanlı bir derbi ortaya koyarken, Camp Nou'da durum genellikle farklıdır. Bu maçta da durum öyle görünüyordu, çünkü ilk yarı tamamen ev sahibi takımın hakimiyetinde geçti.

İlk golün gelmesi bekleniyordu ve bu gol 9. dakikada geldi. Lamine Yamal köşe vuruşundan ortaladı ve Espanyol kalecisi Marko Dmitrovic'in topun altından tamamen geçip gitmesi şansına sahip oldu. Torres, uzak direğe attığı isabetli kafa vuruşuyla bu fırsatı değerlendirdi: 1-0.

İlk yarının ortasında 2-0 da geldi ve yine Yamal golün mimarı oldu. Dış ayakla tam da doğru anda Torres'i derinlemesine gönderdi. İspanyol oyuncu savunmacının arkasına süzüldü ve topu yumuşak ama isabetli bir şekilde uzak köşeye gönderdi: 2-0.

Espanyol, ikinci yarıda çok daha cesur bir oyun sergiledi ve bu, Pol Lozano'nun attığı golle ödüllendirildi. Barcelona daha sonra birkaç kez golü kaçırdı ve Espanyol'un skoru eşitlemesini engelleyen Joan García oldu.

Maçın sonlarına doğru Barcelona yine farkı açtı. Yamal, Dmitrovic ile girdiği sprint mücadelesini kazandı ve topu boş kaleye göndermeden önce sevinç çığlığı attı. 4-1'lik skorda De Jong, pasını birkaç saniye bekledikten sonra Marcus Rashford'u seçerek önemli bir rol oynadı. İngiliz oyuncu, dönerek yaptığı vuruşla golü güzel bir şekilde tamamladı.